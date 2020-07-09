Україна неодноразово пропонувала дату переговорів з Іраном – МЗС про заяву іранського посольства

Від початку року Україна направила вже чотири вербальні ноти Ірану з пропозицією дати переговорів щодо збитого поблизу Тегерана українського літака, повідомив Радіо Свобода заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін. Так він прокоментував заяву іранської сторони про очікування від України пропозиції дати переговорів.

«Зокрема, останнього разу, нами було запропоновано чотири можливі дати переговорів у липні цього року. У відповідь на наше чергове письмове звернення щодо якомога швидшого проведення переговорів ми не отримали нічого, окрім усних коментарів про неприйнятність зазначених дат», – зазначив Єнін.

За його словами, іранській стороні запропонували провести переговори у Києві 8-9 липня, або 15-16 липня. «Я хотів би закликати іранську сторону нарешті до діалогу і визначення конкретних дат перемовин, які вже неодноразово пропонувала Україна», – сказав Єнін.

20 липня Іран має надіслати до Франції на розшифровку «чорні скриньки» збитого літака МАУ. До процесу Франція запросила і українських експертів.

2 липня країни міжнародної групи з координації допомоги жертвам збитого в Ірані українського літака, до якої входять Україна, Канада, Афганістан, Велика Британія і Швеція, підписали Меморандум про взаєморозуміння у співробітництві на переговорах щодо виплати компенсацій Іраном. Документ визначає Україну речником, що від імені групи буде вести перемовини з Іраном.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Лише вранці 11 січня після кількох днів заперечень Іран офіційно заявив, що літак помилково збили сили протиповітряної оборони.

Пізніше стало відомо, що Іран надіслав Україні проєкт меморандуму про взаєморозуміння, згідно з яким Київ і родини загиблих мали б погодитися списати причину катастрофи на «людську помилку» і відмовитися від права позиватися до призвідників збиття літака в судах.