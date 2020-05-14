Заборонити польоти над Іраном через збитий український літак? Що про це думають іранці

Родини загиблих під час січневої авіакатастрофи українського літака над Тегераном закликають заборонити перельоти іноземних авіакомпаній у повітряному просторі Ірану. Їхню петицію опублікували 10 травня, але вона вже встигла викликати неабиякі суперечки серед іранських користувачів соціальних мереж.

За петицією, яка закликає заборонити міжнародні перельоти над Іраном, стоїть Хамед Есмаїлійон, представник сімей жертв авіакатастрофи з Канади. Він втратив свою дружину й дочку в авіакатастрофі літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752, який вилетів із Тегерану до Києва і був невдовзі збитий під Тегераном 8 січня.

Коли про цю петицію стало відомо, її прибічники й критики в Ірані й за кордоном почали активно сперечатися з цього приводу у соціальних мережах, зокрема у твітері.

Критики Есмаїлійона вважають його кампанію політичним кроком проти іранського режиму. Вони стверджують, що заборона на перельоти над Іраном лише позбавить інших іранців шансу відвідувати членів їхніх сімей за кордоном і вплине на економіку країни, яка вже й так значно потерпає під тиском американських санкцій.

Аргументи проти

«Політична діяльність – добре, поки вона не перетворюється на комедію», – написав користувач під іменем @VHonary у своєму твіті. «Це небезпечно? Скільки закордонних рейсів в Ірані дотепер збили ракетою? Ще важливіше: чому б не попросити іранців підписати цю петицію? І якщо вони це зроблять, то чому б ще не попросити заборонити і внутрішні рейси?» – додає він.

Інша користувачка @Patient0Zero у своєму твіті написала, що ті, хто підтримує заборони щодо перельотів, повинні знати, що така заборона вплине на доступ до імпортних ліків.

Дехто частково погоджується з Есмаїлійоном, а саме з його прагненням правосуддя за злочин – збиття пасажирського літака і вбивства цивільних людей. Але водночас критики не погоджуються з його вимогою щодо заборони літакам використовувати повітряний простір країни. Він «не має на це права, це ще один злочин проти народу Ірану», ​написав у твітері іранський журналіст @AmirMosalla.

Аргументи за

Натомість прихильники кампанії Есмаїлійона вважають, що заборона на перельоти над Іраном нарешті змусить режим узяти на себе відповідальність за свої дії, почати співпрацювати з країнами, громадяни яких втратили життя у цьому трагічному інциденті, і допомогти запобігти повторенню таких інцидентів.

«Ісламська республіка не протрималася б 41 рік, якби сотні чи тисячі людей для того, щоб підтримувати свої жалюгідні інтереси, не приглушували б голоси тих, хто закликає до справедливості», – твітнув лондонський правозахисник Шаді Садр.

Деякі прихильники ідей петиції також розглядають кампанію як крок, який може завдати шкоди іранському режимові, і вважають, що як громадянська акція вона цілком може сприяти падінню режиму, який не відповідає за свої вчинки.

«Хто ще з опозиції зміг зробити те, що робить цей чоловік [Есмаїлійон]? Чи зміг іще хтось поставити під загрозу сотні мільйонів доларів доходів цього режиму [від надання перельотів міжнародним авіалайнерам]?» – твітнув користувач @shayan_shahnazi.

Вимоги петиції

«Країни-члени ЄС не повинні погоджуватися на польоти над повітряним простором Ірану, поки уряд [Ірану] не продемонструє свою прихильність співпрацювати з міжнародними органами для проведення вартого довіри розслідування подій, що призвели до знищення PS752», – вимагає петиція, опублікована 10 травня. Наразі її підписали 33 тисячі людей. Документ також закликає розкрити особи винних в авіакатастрофі.

Сили протиповітряної оборони елітного Корпусу вартових Ісламської революції збили комерційний авіалайнер двома ракетами після того, як той вилетів із Тегерану 8 січня. Всі 176 пасажирів і членів екіпажу загинули. Чиновники взяли на себе відповідальність за те, що вони назвали «людською помилкою», лише через три дні після інциденту. Сім’ї загиблих також кажуть, що не бачать ніякого бажання з боку іранської влади назвати чи покарати відповідальних за трагедію.

У своїй петиції Есмаїлійон, який також є речником об’єднання, що представляє родини жертв, висловив протест проти переговорів із Іраном, які веде компанія Lufthansa щодо повернення у повітряні коридори Ірану.

Lufthansa у відповідь заявила, що вони не перелітають над Іраном через інцидент у січні і «уважно стежать за ситуацією і, як і всі авіакомпанії, вимагають прозорого розслідування і запевнення, що такий інцидент більше ніколи не повториться».

Влада Ірану не коментує петицію Есмаїлійона чи його звинувачення у залякуванні з боку іранських силовиків.

Протести в Ірані

У той самий день, коли Есмаїлійон опублікував свою петицію, міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) закликала владу Ірану припинити судове переслідування тих, хто проводив у країні мирні акції після помилкового збиття українського пасажирського літака поблизу Тегерану 8 січня.

Влада Ірану раніше заявила, що заарештувала 30 осіб у зв’язку з протестами, а деталей про точну кількість тих, кого заарештували безпосередньо за збиття лайнера, не вказала.

«Влада Ірану дотримується звичного сценарію дій для ухилення від відповідальності, відмовляючись надати будь-які подробиці розслідування стосовно винуватців смертельної помилки, але судові чиновники не шкодують часу на винесення вироків людям, які протестували через загибель 176 людей», – заявили у Human Rights Watch.

Офіційний Тегеран раніше заявив, що розслідує трагічний інцидент, втім, влада не повідомляє жодних подробиць такого розслідування. У HRW кажуть, що сім’ї деяких жертв висловили стурбованість, що коронавірусна пандемія уповільнює встановлення справедливості у цій справі. Правозахисна організація наполягає, що Іран повинен провести прозоре розслідування і співпрацювати з міжнародними організаціями.

11 березня з’явилась інформація, що влада Ірану погодилася передати Україні бортові самописці. Проте відтоді й досі жодних повідомлень про передачу Україні «чорних скриньок» не було.

Міністерство закордонних справ України за результатами телефонної розмови міністра Дмитра Кулеби з іранським колегою Могаммадом Джавадом Заріфом наприкінці квітня повідомило, що Україна наполягає на поверненні з Ірану «чорних скриньок» збитого там літака «МАУ» і виплаті компенсацій родинам загиблих.

«Дмитро Кулеба зауважив, що Україна налаштована на подальший діалог із метою з’ясування всіх обставин трагедії, притягнення винних до відповідальності й виплати належних компенсацій рідним і близьким жертв катастрофи. Голова МЗС окремо підкреслив, що наполягає на доставці, відповідно до Чиказької конвенції, бортових самописців до України, з подальшим рішенням щодо місця їх розшифрування й дослідження з участю країн, громадяни яких загинули внаслідок трагедії», – мовилося в повідомленні.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів). Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.​

Міністри країн, що входять до Міжнародної групи з координації допомоги загиблим у збитому Іраном українському літаку, продовжують спільно працювати, домагаючись повного розслідування справи і виплати компенсацій. Про це 16 квітня заявили члени групи (Україна, Канада, Швеція, Афганістан, Велика Британія).