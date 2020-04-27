Україна наполягає на поверненні «чорних скриньок» збитого в Ірані літака і виплаті компенсацій – МЗС

Україна наполягає на поверненні з Ірану «чорних скриньок» збитого там літака МАУ і виплаті компенсацій родинам загиблих, повідомило Міністерство закордонних справ за результатами телефонної розмови міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з іранським колегою Мохаммадом Джавадом Заріфом.

«Дмитро Кулеба зауважив, що Україна налаштована на подальший діалог із метою з’ясування всіх обставин трагедії, притягнення винних до відповідальності та виплати належних компенсацій рідним та близьким жертв катастрофи. Глава МЗС окремо підкреслив, що наполягає на доставці, відповідно до Чиказької конвенції, бортових самописців до України, з подальшим рішенням щодо місця їх розшифрування та дослідження за участі країн, громадяни яких загинули внаслідок трагедії», – йдеться в повідомленні.

Мохаммад Джавад Заріф запевнив, що Іран прагне якнайшвидше розслідувати трагедію, з’ясувати всі її обставини, встановити винних у тому, що сталося, і притягнути їх до відповідальності, додали в МЗС.

Міністр закордонних справ Ірану також зауважив, що заява одного з іранських депутатів, яка раніше обурила громадськість в Україні, не відповідає дійсності та офіційній позиції Ірану і вже отримала відповідну правову оцінку. Він також заявили, що низка осіб вже були затримані у ході розслідування.

16 квітня минуло 100 днів з дня авіакатастрофи українського літака в Ірані, яка забрала життя 176 громадян різних країн. Міністри закордонних справ цих країн виступили зі спільною заявою. Перед цим з’явилися повідомлення, що Україна може обговорювати з Іраном меморандум щодо виплати компенсацій і надання доступу до бортових самописців в обмін на відмову родичів загиблих від позовів.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів). Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.​

11 березня посол України в Канаді Андрій Шевченко повідомив, що влада Ірану погодилася передати Україні бортові самописці. Проте після того інформації про передачу Україні «чорних скриньок» не було.