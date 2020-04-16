МЗС: міжнародна група відстоює незалежне розслідування і виплату компенсацій у справі збитого літака МАУ

Міністри країн, що входять до Міжнародної групи з координації допомоги загиблим у збитому Іраном українському літаку, продовжують спільно працювати, домагаючись повного розслідування справи і виплати компенсацій. Про це йдеться в заяві членів групи (України, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії), оприлюдненій 16 квітня українським Міністерством закордонних справ.

«Виповнюється 100 днів з моменту трагедії рейсу PS752 Міжнародних авіаліній України: 176 осіб безневинно загинули, коли 8 січня ракета земля-повітря збила їхній літак у небі над Тегераном, Іран. Ми надалі подумки із родинами жертв. Користуючись нагодою, члени координаційної групи хотіли би запевнити родини і близьких жертв, що наша група міністрів продовжує спільно працювати, відстоюючи повну відповідальність, прозорість, справедливість і компенсації, а також повне, незалежне і прозоре розслідування, аби допомогти родинам та близьким подолати горе, яке вони надалі переживають», – йдеться у заяві.

Напередодні стало відомо, що влада Ірану передала українській стороні проєкт меморандуму про взаєморозуміння, який пропонує визнати причиною катастрофи літака «МАУ» 8 січня 2020 року неподалік Тегерану – «людську помилку». Таку інформацію отримали зі своїх джерел журналісти Радіо Свобода в Ірані.

У проєкті йдеться, що Іран оприлюднить дані бортових самописців та виплатить компенсації родинам загиблих, а ті не будуть висувати судувих позовів проти нього.

Офіційні Київ та Тегеран наразі не підтвердили факт існування такого проєкту меморандуму.