В Ірані повідомили про загибель 19 моряків через «дружній вогонь» на навчаннях

В Ірані офіційно повідомили про загибель 19 моряків і поранення ще 15 внаслідок помилкового «дружнього вогню» на військових навчаннях.

За повідомленням, інцидент стався 10 травня в Оманській затоці.

Раніше 11 травня, повідомляючи про цей випадок, іранські ЗМІ говорили про лише одного загиблого.

За повідомленнями, допоміжне судно «Конарак», яке розставляло в морі цілі для ракетних стрільб, «не створило достатньої відстані» між собою і ціллю і було уражене ракетою з фрегата «Джамаран».

Скільки всього людей було на судні, наразі не повідомляли. За повідомленнями, звичайно його команда складає 20 осіб.

Як заявили військові, поки триває «ретельне розслідування» обставин події, треба уникати «спекуляцій» із цього приводу.

На початку року, 8 січня, іранські військові з елітного Корпусу вартових Ісламської революції так само помилково збили український пасажирський літак. Іран запропонував списати це на «людську помилку».