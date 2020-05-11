Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
11 травня 2020, Київ 18:05
Новини | Міжнародні

В Ірані повідомили про загибель 19 моряків через «дружній вогонь» на навчаннях

Перший іранський фрегат власного виробництва «Джамаран» під час ракетних стрільб вразив своє військове судно (архівне фото)

В Ірані офіційно повідомили про загибель 19 моряків і поранення ще 15 внаслідок помилкового «дружнього вогню» на військових навчаннях.

За повідомленням, інцидент стався 10 травня в Оманській затоці.

Раніше 11 травня, повідомляючи про цей випадок, іранські ЗМІ говорили про лише одного загиблого.

За повідомленнями, допоміжне судно «Конарак», яке розставляло в морі цілі для ракетних стрільб, «не створило достатньої відстані» між собою і ціллю і було уражене ракетою з фрегата «Джамаран».

Пошкоджене судно «Конарак» відбуксирували до порту Джаск, фото 11 травня 2020 року
Пошкоджене судно «Конарак» відбуксирували до порту Джаск, фото 11 травня 2020 року

Скільки всього людей було на судні, наразі не повідомляли. За повідомленнями, звичайно його команда складає 20 осіб.

Як заявили військові, поки триває «ретельне розслідування» обставин події, треба уникати «спекуляцій» із цього приводу.

Судно «Конарак», іще не пошкоджене, на архівному фото
Судно «Конарак», іще не пошкоджене, на архівному фото

На початку року, 8 січня, іранські військові з елітного Корпусу вартових Ісламської революції так само помилково збили український пасажирський літак. Іран запропонував списати це на «людську помилку».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG