Іран готовий з 20 липня розпочати переговори з Україною щодо збитого літака – посольство

Іранська сторона заявила через Міністерство закордонних справ Ірану посольству України в цій країні про готовність розпочати двосторонні переговори з Україною з 20 липня щодо катастрофи українського літака поблизу Тегерана. Про це повідомляє агенція «Інтерфакс-Україна» з посиланням на заяву посольства Ірану в Україні, яку має у своєму розпорядженні.

«Ісламська Республіка Іран ані не приховує щось, ні не шукає причини, щоб не співпрацювати з Україною. У зв’язку з цим, сьогодні, 8 липня 2020 року, іранська сторона заявила через Міністерство закордонних справ Ісламської Республіки Іран Посольству України в Ісламській Республіці Іран про готовність розпочати двосторонні переговори, починаючи з 20 липня 2020 року, і наразі ми очікуємо дату, запропоновану українською стороною», – йдеться в повідомленні.

У тексті таголошується також, що іранська сторона жодним чином не залишила без відповідей ноти української сторони, і ці відповіді були надані офіційними нотами, або під час офіційних зустрічей представників іранського керівництва з послом України в Ісламській Республіці Іран, а також під час зустрічей посла Ірану із представниками українського керівництва.

«Ісламська Республіка Іран завжди заявляла про свою готовність до переговорів із українською стороною, керуючись чинними нормами міжнародного права, пов'язаними з цим питанням, і повні, вичерпні тексти щодо цього були представлені українській стороні протягом минулих місяців, однак досі це залишилося без відповіді», – повідомили в посольстві.

Раніше сьогодні в інтерв’ю ВВС News Україна заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявив, що Іранська сторона не йде на переговори з Україною щодо виплати компенсацій за забитий біля Тегерана український літак. Він висловив сподівання, що іранська сторона «під впливом низки чинників зголоситься якомога швидше розпочати переговорний процес».

2 липня країни міжнародної групи з координації допомоги жертвам збитого в Ірані українського літака, до якої входять Україна, Канада, Афганістан, Велика Британія і Швеція, підписали Меморандум про взаєморозуміння у співробітництві на переговорах щодо виплати компенсацій Іраном. Документ визначає Україну речником, що від імені групи буде вести перемовини з Іраном.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Лише вранці 11 січня після кількох днів заперечень Іран офіційно заявив, що літак помилково збили сили протиповітряної оборони.

Пізніше стало відомо, що Іран надіслав Україні проєкт меморандуму про взаєморозуміння, згідно з яким Київ і родини загиблих мали б погодитися списати причину катастрофи на «людську помилку» і відмовитися від права позиватися до призвідників збиття літака в судах.