Іран не хоче обговорювати питання компенсацій за збитий літак із Україною – Єнін

Іранська сторона не йде на переговори з Україною щодо виплати компенсацій за забитий біля Тегерана український літак, повідомив в інтерв’ю ВВС News Україна заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

«Ми отримали комунікацію з Тегерану про те, що іранська сторона не готова прийняти пропозицію Києва щодо переговорів... Річ у тім, що визначення суми є результатом дуже комплексної експертизи, до уваги беруться абсолютно всі обставини справи», – сказав Єнін.

За словами посадовця, все залежить від політичної волі іранської сторони.

«Ми над нею (політичною волею – ред.) працюємо і щиро сподіваємося, що іранська сторона все ж таки під впливом низки чинників зголоситься якомога швидше розпочати переговорний процес», – додав Єнін.

2 липня країни міжнародної групи з координації допомоги жертвам збитого в Ірані українського літака, до якої входять Україна, Канада, Афганістан, Велика Британія і Швеція, підписали Меморандум про взаєморозуміння у співробітництві на переговорах щодо виплати компенсацій Іраном. Документ визначає Україну речником, що від імені групи буде вести перемовини з Іраном.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Лише вранці 11 січня після кількох днів заперечень Іран офіційно заявив, що літак помилково збили сили протиповітряної оборони.

Пізніше стало відомо, що Іран надіслав Україні проєкт меморандуму про взаєморозуміння, згідно з яким Київ і родини загиблих мали б погодитися списати причину катастрофи на «людську помилку» і відмовитися від права позиватися до призвідників збиття літака в судах.