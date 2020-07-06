У МЗС очікують, що на розшифрування у Франції «чорних скриньок» збитого в Ірані літака МАУ знадобиться 5 днів

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що на розшифрування «чорних скриньок» зі збитого поблизу Тегерана 8 січня літака «Міжнародних авіаліній України» визначено 5 днів.

«Стосовно скриньок ми направляємо двох наших представників. Французи підтвердили готовність їх прийняти. Вони за собою зарезервували 5 днів», – повідомив на брифінгу заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

За його словами, прибуття бортових самописців з Ірану до Франції має відбутися 20 липня, їх вивчатимуть фахівці французького Бюро з розслідування й аналізу безпеки цивільної авіації.

Єнін повідомив, що українські експерти з Національного бюро розслідування авіаційних катастроф перебуватимуть у Франції з 20 по 25 липня.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Лише вранці 11 січня після кількох днів заперечень Іран офіційно заявив, що літак помилково збили сили протиповітряної оборони.

Пізніше стало відомо, що Іран надіслав Україні проєкт меморандуму про взаєморозуміння, згідно з яким Київ і родини загиблих мали б погодитися списати причину катастрофи на «людську помилку» і відмовитися від права позиватися до призвідників збиття літака в судах.