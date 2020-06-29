Іран надіслав до Франції «чорні скриньки» з літака «Міжнародних авіаліній України» – ЗМІ

Іран надіслав до Франції «чорні скриньки» з літака «Міжнародних авіаліній України», повідомило агентство Associated Press з посиланням на іранське агентство IRNA.

Прокурор Голамаббас Торкі заявив, що скриньки – «фізично пошкоджені», тому дані можна отримати лише завдяки «тонким технологіям». Іранські експерти не змогли цього зробити через неможливість отримати необхідне обладнання у зв'язку з американськими санкціями.

22 червня Іран заявив, що передасть «чорні скриньки» до Франції «в найближчі кілька днів». Париж планує почати аналіз скриньок у липні.

На початку березня з’явилася інформація, що влада Ірану погодилася передати Україні бортові реєстратори збитого літака. Проте ніяких конкретних повідомлень про це так і не було.

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Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів). Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

Пізніше стало відомо, що Іран надіслав Україні проєкт меморандуму про взаєморозуміння, згідно з яким Київ і родини загиблих мали б погодитися списати причину катастрофи на «людську помилку» і відмовитися від права позиватися до призвідників збиття літака в судах.