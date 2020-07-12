Катастрофа літака МАУ: влада Ірану заявила про непорозуміння між військовими та зміщення ракетної батареї

Іранська влада заявляє, що у катастрофі «Боїнгу» Міжнародних авіаліній України у січні винна зміщена ракетна батарея та непорозуміння між солдатами та офіцерами вищої ланки. Відповідні висновки Організації цивільної авіації Ірану опубліковані у новій доповіді, повідомляє іранська служба Радіо Свобода.

«Помилка сталася через людську помилку при виконанні процедури для налаштування радара, що призвело до «107-градусної помилки» у системі», – йдеться у звіті.

Влада Ірану заявила, що документ являє собою «фактичний звіт», а не остаточний звіт про подію.

2 липня країни міжнародної групи з координації допомоги жертвам збитого в Ірані українського літака, до якої входять Україна, Канада, Афганістан, Велика Британія і Швеція, підписали Меморандум про взаєморозуміння у співробітництві на переговорах щодо виплати компенсацій Іраном. Документ визначає Україну речником, що від імені групи буде вести перемовини з Іраном.

20 липня Іран має надіслати до Франції на розшифровку «чорні скриньки» збитого літака МАУ. До процесу Франція запросила і українських експертів.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).