Інформація з «чорних скриньок» збитого в Ірані українського літака знята і попередньо проаналізована – органи розслідування

Органи розслідування авіаційних інцидентів Франції, а також Канади повідомили, що інформація з обох бортових реєстраторів українського пасажирського літака, збитого в Ірані на початку січня, повністю знята і здійснений її попередній аналіз.

«Аналіз даних із голосового і параметричного бортових реєстраторів літака «Боїнг-737», реєстраційний номер UR-PSR, завершений у результаті чотирьох днів скоординованої технічної роботи», – повідомили у французькому Бюро розслідувань і аналізу питань безпеки цивільної авіації (BEA), що відоме як одне з провідних агентств світу в справах розшифрування записів пошкоджених бортових реєстраторів із загиблих літаків.

«Іран дякує BEA за прийняття прохання про технічну допомогу і за чудову і прозору роботу на високому рівні», – процитували також у бюро заяву іранського органу розслідувань авіаційних інцидентів, який і веде технічне розслідування цього випадку.

Також у Бюро безпеки на транспорті (TSB) Канади, громадян і жителів якої було багато серед загиблих пасажирів, підтвердили зняття і попередній аналіз даних із реєстраторів літака «Міжнародних авіаліній України» рейсу 752.

Але те, що саме з’ясовано на цей час, не повідомляють. Як пояснили в TSB, відповідно до міжнародних норм, це неможливо без прямо висловленої згоди держави, яка веде розслідування, тобто в цьому випадку Ірану.

Інформацію з обох самописців, які Іран після тривалих зволікань урешті передав до Парижу, зняли 20 липня, 21 липня почався її попередній аналіз. Усі отримані дані передали представникам Ірану.

У роботі брали участь чи стежили за нею через відеозв’язок, крім французького, канадського й іранського органів розслідування, також представники Національної ради безпеки на транспорті США, виробника літака – компанії «Боїнг», виробника двигунів літака – компанії Safran Aircraft Engines, Міжнародної організації цивільної авіації, Управління розслідувань авіаційних інцидентів Великої Британії, авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», Органу розслідувань аварій Швеції і Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів із цивільними повітряними суднами України.

Справа з передачею бортових реєстраторів на розшифрування за кордон за умов, коли Іран не має технічної можливості самостійно зняти і розшифрувати дані з пошкоджених пристроїв, тривалий час лишалася непевною: Іран заявляв про можливу передачу реєстраторів на розшифрування то до України, то до Франції, кілька разів змінюючи свою думку.

Літак Boeing 737-800NG із реєстраційним номером UR-PSR авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність. Пізніше стало відомо, що Іран надіслав Україні проєкт меморандуму про взаєморозуміння, згідно з яким Київ і родини загиблих мають погодитися списати причину катастрофи на «людську помилку» і відмовитися від права позиватися до призвідників збиття літака в судах.