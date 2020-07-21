Кулеба: представники Ірану обіцяють «до кінця наступного тижня» прибути до Києва в справі про збиття літака МАУ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав нові часові орієнтири прибуття до Києва іранських представників у справі про збиття під Тегераном літака «Міжнародних авіаліній України».

«Представники Ірану пообіцяли до кінця наступного тижня прибути до Києва для обговорення компенсацій за збиття (літака рейсу) PS752. Розраховую, що цього тижня іранська сторона підтвердить дати і склад делегації. Зустріч дуже важлива, аби просунутися вперед у справі встановлення справедливості», – написав Кулеба у твітері.

Зранку 21 липня український міністр повідомив «інформацію про те, що іранська делегація готова прибути до України вже цього тижня для ведення перемовин з нами щодо компенсації».

Також Дмитро Кулеба сказав, що зчитування чорних ящиків зі збитого українського літака «Міжнародних авіаліній України» відбулося успішно.

2 липня країни міжнародної групи з координації допомоги жертвам збитого в Ірані українського літака, до якої входять Україна, Канада, Афганістан, Велика Британія і Швеція, підписали Меморандум про взаєморозуміння у співробітництві на переговорах щодо виплати компенсацій Іраном. Документ визначає Україну речником, що від імені групи буде вести перемовини з Іраном.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі дев’ять членів екіпажу і 2 пасажирів).