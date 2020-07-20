Дослідження «чорних скриньок» збитого літака МАУ розпочнеться в Парижі 20 липня – Канада

Французьке Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації зранку 20 липня розпочне дослідження «чорних скриньок» збитого в Ірані літака «Міжнародних авіаліній України», повідомив у твітері міністр закордонних справ Франції Жан-Філіп Шампань.

«Ми отримали підтвердження, що «чорні скриньки» рейсу № PS752 прибули до Парижа, де їх, як очікується, доставлять у Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації завтра вранці на аналіз. Чиновники з Ради з транспортної безпеки Канади також будуть присутні», – наголосив пізно ввечері 19 липня керівник зовнішньополітичного відомства Канади, багато громадян і жителів якої стали жертвами трагедії поблизу Тегерана.

У суботу, 18 липня, передачу «чорних скриньок» Франції підтвердили офіційні особи Ірану. А в Національній авіаційній організації Ірану пояснили, чому понад шість місяців знадобилося для надсилання на міжнародну експертизу «чорних скриньок» збитого на початку січня 2020 року літака «Міжнародних авіаліній України».

2 липня країни міжнародної групи з координації допомоги жертвам збитого в Ірані українського літака, до якої входять Україна, Канада, Афганістан, Велика Британія і Швеція, підписали Меморандум про взаєморозуміння у співробітництві на переговорах щодо виплати компенсацій Іраном. Документ визначає Україну речником, що від імені групи буде вести перемовини з Іраном.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).