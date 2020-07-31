Родичі жертв рейсу PS752, збитого Іраном: спершу має бути відповідальність, потім – компенсації

Іран має спершу розповісти правду про те, що сталося під час збиття пасажирського літака української авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», і понести відповідальність, а потім пропонувати компенсації. Таку позицію висловили кілька родичів у розмові з Радіо Свобода, зокрема – представник Асоціації родин жертв рейсу PS752 Хамед Есмаеліон.

«Вони (Іран – ред.) хочуть створити враження, що родинам нібито потрібні компенсації. Це не так. В нашій Асоціації майже 120 родин жертв, і всі ми єдині і говоримо в один голос: що компенсації мають йти після розслідування та встановлення правосуддя», – сказав Есмаеліон, який живе в Канаді.

Він втратив дружину і доньку в авіакатастрофі і зазначає, що зараз взагалі не думає про компенсації.

«Мої дружина і донька ніколи не повернуться додому, і я хочу знати, чому так. Це головне питання для мене, я більше ні про що не можу думати. І коли вони говорять про компенсацію – це ображає мене, тому що не можна оцінювати людей», – каже він.

Речник Асоціації родин жертв додав, що хотів би, щоб представник його об’єднання брав участь в розслідуванні та зокрема і в переговорах, які зараз тривають у Києві. Однак, за словами Есмаеліона, канадська Рада з безпеки транспорту відмовила організації в участі в розслідуванні.

Схожу думку висловили і родичі загиблих українців, з якими спілкувалося Радіо Свобода. Серед них – цивільна дружина бортпровідника «МАУ» на рейсі PS752 Ігоря Матькова Крістіна Александрович. Вона зазначає, що компенсація могла б допомогти батькам Матькова, які втратили годувальника, проте сама вона передусім хоче знати імена винних.

«Я не була офіційною дружиною Ігоря, тому на сьогодні на жодну компенсацію не розраховую. Тому моя думка може не бути показовою. Але я втратила близьку мені людину, і тому передовсім хочу, щоб відбулося слідство і справедливий суд, щоб були знайдені винуватці. Потрібно оприлюднити, чи було це зроблено навмисно, які були причини трагедії, хто це зробив і чому. Для мене найважливіше – це справедливий суд і покарання всіх, хто це вчинив. Адже люди виконували свою роботу. А їх – вбили», – сказала Александрович.

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Воночас друг і колега пілотів рейсу Володимира Гапоненка і Сергія Хоменка, також пілот «МАУ» Павло Івашин зазначає, що український уряд має вимагати і гідної компенсації для родин загиблих.

«У цій ситуації – вирішальне слово за керівництвом авіакомпанії і за українським урядом. Але я особисто вважаю, що українській стороні треба однозначно вимагати від Ірану надати допомогу родинам жертв PS752. І це має бути гідна компенсація, яку передбачає міжнародна практика в таких випадках. Такі ситуації уже траплялися у світі, й українській стороні треба вимагати всього того, що отримувала в таких випадках потерпіла сторона», – підсумовує він.

Вдова Гапоненка Катерина, своєю чергою, підкреслює, що не вірить в заяви Ірану про «людську помилку» і хоче, аби причетні були покарані.

«Цивільний літак був збитий військовою ракетою. І це виключає помилку, випадковість і людський фактор. Має бути відповідальність тих, хто це вчинив. Це був воєнний злочин проти цивільної авіації і проти людей в цілому. Це не є людською помилкою, в цьому моя позиція категорична», – каже вона.

У Києві 30 липня з участю іранської делегації розпочалися переговори щодо компенсацій за збиття Іраном літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752.

Літак Boeing 737-800NG із реєстраційним номером UR-PSR авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність. Пізніше стало відомо, що Іран надіслав Україні проєкт меморандуму про взаєморозуміння, згідно з яким Київ і родини загиблих мають погодитися списати причину катастрофи на «людську помилку» і відмовитися від права позиватися до призвідників збиття літака в судах. Україна відкидає таку пропозицію.