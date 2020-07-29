Україна та Іран починають розмовляти про відшкодування за збитий український літак

Україна та Іран розпочинають переговори про відшкодування за збитий іранськими військовими 8 січня 2020 року український пасажирський літак, в якому загинули усі 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що він особисто планує вести переговори з іранською делегацією у Києві 29-30 липня.
Одразу після падіння авіалайнера Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», Іран вказував на можливі проблеми з двигунами літака, або інші технічні причини трагедії.
Ми маємо усі підстави вимагати, щоб Іран заплатив найвищу ціну за те, що він скоївГлава МЗС України Дмитро Кулеба
Але згодом у Тегерані визнали, що на тлі тодішнього загострення між Іраном та Сполученими Штатами, іранські військові помилково сприйняли український авіалайнер, що виконував рейс PS752 з Тегерана до Києва, за американську ракету і збили літак.
«З огляду на обставити того що трапилося, ми маємо усі підстави вимагати, щоб Іран заплатив найвищу ціну за те, що він скоїв», – сказав Дмитро Кулеба, перебуваючи у Варшаві на початку тижня.
Україна на цих переговорах представлятиме групу п’яти країн разом з Канадою, Швецією, Великобританією та Афганістаном, які домовилися разом вимагати повного розслідування загибелі літака і виплати компенсацій.
«Я не можу повідомити про остаточні суми… цифри будуть результатом консультацій», – додав український міністр.
З огляду на подібні минулі випадки мова може йти про відшкодування на сотні мільйонів доларів.
Більшу частину зі 176 загиблих у тому літаку становлять іранці, а також громадяни Канади.
Також там загинули 11 українців – 9 членів екіпажу авіалайнера та 2 пасажирів.
Розслідування лише почалося
Після багатомісячної затримки і напружених переговорів Іран у липні передав записувачі зі збитого українського авіалайнера так звані «чорні скриньки» до Франції.
Попередній аналіз даних – це важливий крок у тому, що має стати ретельним і прозорим розслідуваннямголова канадської служби безпеки авіації Кеті Фокс
23 липня було повідомлено, що фахівці французького Бюро безпеки цивільної авіації вилучили інформацію із записувачів під наглядом представників Ірану, Канади, США, Швеції та Великобританії, а також представників компаній «Міжнародні авіалінії України», літакобудівної компанії Boeing та виробника двигунів Safran.
Слідство буде вивчати записи розмов з пілотами літака, а також зареєстровані технічні дані польоту.
В Ірані минулого тижня повідомили, що іранське розслідування дійшло висновку, що причиною збиття літака стало хибне налаштування радарної системи та недоліки у спілкуванні оператора системи протиповітряної оборони з його командирами.
Речник іранського міністерства закордонних справ Аббас Мусаві наголосив, що французькі фахівці «зобов’язані вилучити інформацію з чорних скриньок і передати їх відповідним країнам… але очевидно і логічно, що вони не мають права передавати вилучені дані засобам масової інформації та оприлюднювати їх».
Канадська служба безпеки цивільної авіації заявила, що вилучення записів з українського літака не означає кінець розслідування.
«Завантаження і попередній аналіз даних – це важливий крок у тому, що має стати ретельним і прозорим розслідуванням», – сказала голова канадської служби TSB Кеті Фокс.
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