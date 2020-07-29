Україна та Іран починають розмовляти про відшкодування за збитий український літак

Україна та Іран розпочинають переговори про відшкодування за збитий іранськими військовими 8 січня 2020 року український пасажирський літак, в якому загинули усі 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що він особисто планує вести переговори з іранською делегацією у Києві 29-30 липня.

Одразу після падіння авіалайнера Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», Іран вказував на можливі проблеми з двигунами літака, або інші технічні причини трагедії.

Ми маємо усі підстави вимагати, щоб Іран заплатив найвищу ціну за те, що він скоїв

Але згодом у Тегерані визнали, що на тлі тодішнього загострення між Іраном та Сполученими Штатами, іранські військові помилково сприйняли український авіалайнер, що виконував рейс PS752 з Тегерана до Києва, за американську ракету і збили літак.

«З огляду на обставити того що трапилося, ми маємо усі підстави вимагати, щоб Іран заплатив найвищу ціну за те, що він скоїв», – сказав Дмитро Кулеба, перебуваючи у Варшаві на початку тижня.

Україна на цих переговорах представлятиме групу п’яти країн разом з Канадою, Швецією, Великобританією та Афганістаном, які домовилися разом вимагати повного розслідування загибелі літака і виплати компенсацій.

«Я не можу повідомити про остаточні суми… цифри будуть результатом консультацій», – додав український міністр.

З огляду на подібні минулі випадки мова може йти про відшкодування на сотні мільйонів доларів.

Більшу частину зі 176 загиблих у тому літаку становлять іранці, а також громадяни Канади.

Також там загинули 11 українців – 9 членів екіпажу авіалайнера та 2 пасажирів.

Розслідування лише почалося

​Після багатомісячної затримки і напружених переговорів Іран у липні передав записувачі зі збитого українського авіалайнера так звані «чорні скриньки» до Франції.

Попередній аналіз даних – це важливий крок у тому, що має стати ретельним і прозорим розслідуванням

23 липня було повідомлено, що фахівці французького Бюро безпеки цивільної авіації вилучили інформацію із записувачів під наглядом представників Ірану, Канади, США, Швеції та Великобританії, а також представників компаній «Міжнародні авіалінії України», літакобудівної компанії Boeing та виробника двигунів Safran.

Слідство буде вивчати записи розмов з пілотами літака, а також зареєстровані технічні дані польоту.

В Ірані минулого тижня повідомили, що іранське розслідування дійшло висновку, що причиною збиття літака стало хибне налаштування радарної системи та недоліки у спілкуванні оператора системи протиповітряної оборони з його командирами.

Речник іранського міністерства закордонних справ Аббас Мусаві наголосив, що французькі фахівці «зобов’язані вилучити інформацію з чорних скриньок і передати їх відповідним країнам… але очевидно і логічно, що вони не мають права передавати вилучені дані засобам масової інформації та оприлюднювати їх».

Канадська служба безпеки цивільної авіації заявила, що вилучення записів з українського літака не означає кінець розслідування.

«Завантаження і попередній аналіз даних – це важливий крок у тому, що має стати ретельним і прозорим розслідуванням», – сказала голова канадської служби TSB Кеті Фокс.