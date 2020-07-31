«Компенсації – після розслідування»: речник родин загиблих на борту PS 752 про візит делегації Ірану до Києва

Родичів загиблих на борту українського літака передусім цікавить відповідальність для винних, а не компенсація, стверджує речник Асоціації родин жертв рейсу PS752 Хамед Есмаеліон. Сам чоловік через збиття «Боїнга» іранською протиповітряною обороною втратив дружину та дочку. В коментарі Радіо Свобода він звинуватив іранську владу в перешкоджанні розслідуванню та зазначив, що родини жертв повинні мати свого представника у переговорах.