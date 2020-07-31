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31 липня 2020, Київ 15:31
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«Компенсації – після розслідування»: речник родин загиблих на борту PS 752 про візит делегації Ірану до Києва

«Компенсації – після розслідування»: речник родин загиблих на борту PS 752 про візит делегації Ірану до Києва
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«Компенсації – після розслідування»: речник родин загиблих на борту PS 752 про візит делегації Ірану до Києва

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Родичів загиблих на борту українського літака передусім цікавить відповідальність для винних, а не компенсація, стверджує речник Асоціації родин жертв рейсу PS752 Хамед Есмаеліон. Сам чоловік через збиття «Боїнга» іранською протиповітряною обороною втратив дружину та дочку. В коментарі Радіо Свобода він звинуватив іранську владу в перешкоджанні розслідуванню та зазначив, що родини жертв повинні мати свого представника у переговорах.

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