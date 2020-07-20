Лідери ЄС домовилися щодо пакету допомоги для відновлення економіки після пандемії

Держави Європейського Союзу під час саміту у Брюсселі домовилися про розмір пакета допомоги для відновлення економіки країн, що постраждали від коронавірусу.

Згідно з домовленістю, виділять не 500 мільярдів євро, як вимагали Німеччина і Франція, а 390 мільярдів, повідомили європейські дипломати ввечері в понеділок, 20 липня.

За скорочення суми субсидій, які не потрібно повертати, виступали Австрія, Данія, Нідерланди, Фінляндія та Швеція. Спочатку вони наполягали на наданні тільки кредитів, а не субсидій, щоб схилити такі країни, як Італія, до більш сміливою політики реформ.

План допомоги критикували також через те, що ЄС вперше хоче у великому обсязі взяти на себе спільні боргові зобов’язання для програми інвестицій і стимулювання економіки.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 27 травня представила план відновлення європейської економіки після пандемії коронавірусу. Брюссель пропонував створити фонд обсягом у 750 мільярдів євро, який додасться до вже запущених загальноєвропейських механізмів.

З цієї суми 500 мільярдів мали складати субсидії, а 250 мільярдів – кредити.

Скористатися допомогою зможуть всі країни блоку, якщо їхні плани з відновлення і реформ отримають схвалення.