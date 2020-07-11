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11 липня 2020, Київ 12:20
Новини | Коронавірус

ВООЗ і США повідомили про рекордний приріст хворих на COVID-19 за добу

У США рекордний приріст реєструють третій день поспіль

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) повідомила, що 10 липня у всьому світі коронавірус виявили у 228 тисяч 102 осіб за добу. Це рекордний добовий приріст нових випадків за весь час пандемії і п’ятий раз за липень, коли за день коронавірус виявляють у понад 200 тисяч осіб.

У США, де COVID-19 поширений найбільше, за добу коронавірус виявили у 68 тисяч 100 чоловік, повідомляє The New York Times. За даними Reuters, за день у США вірус виявили у понад 69 тисяч осіб.

У США рекордний приріст реєструють третій день поспіль. Раніше в США за добу ніколи не виявляли понад 60 тисяч хворих.

Наприкінці червня глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреєсус заявив, що пандемія коронавірусної інфекції не близька до завершення, а прискорюється.

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