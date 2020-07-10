Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
10 липня 2020, Київ 15:07
Коронавірус

ВООЗ: коронавірус може поширюватися і аерозольним шляхом, і через краплини слизу на руках та поверхнях

Учасники протесту проти карантинних обмежень. Белград, Сербія.9 липня 2020 року

Всесвітня організація охорони здоров’я оприлюднила оновлений документ з оглядом усіх відомих шляхів поширення коронавірусу, що спричиняє гостре респіраторне захворювання COVID-19. Коротко про зміст цього аналізу ВООЗ у публікації Голосу Америки.

Новим у документі називають те, що ВООЗ більше приділяє уваги припущенням науковців про можливість поширення коронавірусу мікроскопічними частками у повітрі.

ВООЗ, зважуючи на накопичені дані досліджень, припускає, що:

  • найчастіше вірус поширюється через близькі контакти з інфікованими людьми;
  • є можливість аерозольного поширення коронавірусу у поєднанні з поширенням через краплини слизу на поверхнях;

ВООЗ закликає глибше дослідити аерозольний шлях інфікування коронавірусом – коли вірус поширюється від інфікованої людини до неінфікованої через мікрокраплинки слизу у повітрі, які потрапляють туди при чханні чи кашлі.

Організація також наголошує на важливості запобіжних заходів та захисту, зокрема:

  • використання масок у людних місцях;
  • використання масок у приміщеннях і з поганою вентиляцією;
  • обмеження кількості людей у приміщеннях;
  • ретельне миття рук;
  • дотримання безпечної дистанції між людьми.
Деякі повідомлення про спалахи заражень пов’язані із перебуванням великої кількості людей у приміщеннях під час хорових репетицій, у ресторанах, або у спортивних залах

«Деякі повідомлення про спалахи заражень пов’язані із перебуванням великої кількості людей у приміщеннях і припускають можливість аерозольного поширення у поєднанні з поширенням через краплі, наприклад, під час хорових репетицій, у ресторанах, або у спортивних залах», – зазначає ВООЗ.

Але далі йдеться, що «детальне розслідування припускає, що у тих осередках заражень вірус також передавався від людини до людини крапельним шляхом, або через забруднені поверхні».

На початку цього тижня понад 200 науковців звернулися із відкритим листом, у якому закликали міжнародні органи включно з ВООЗ, запроваджувати суворіші заходи для протидії поширенню коронавірусу.

Також нещодавнє моделювання ситуацій із коронавірусом, здійснене японськими науковцями з допомогою суперкомп’ютера дають підстави вважати, що тісні приміщення з поганою вентиляцією сприяють поширенню вірусу повітряним шляхом.

У журналі Clinical Infectious Diseases науковці з Австралії та США Лідія Моравська і Дональд К Мільтон закликали звернути увагу на повітряний шлях поширення COVID-19.

Віруси вивільняються під час видихання, розмови і кашлю у вигляді мікрокрапель

«Дослідження авторів та інших науковців показують, що поза будь-якими розумними сумнівами – віруси вивільняються під час видихання, розмови і кашлю у вигляді мікрокрапель настільки малих, що вони залишаються підвішеними у повітрі і становлять ризик на відстані далі ніж 1-2 метри від зараженої особи», – мовиться у листі.

Активісти Сербії «святкують перемогу»: у Белграді скасували комендантську годину (відео)
Embed
Активісти Сербії «святкують перемогу»: у Белграді скасували комендантську годину (відео)

No media source currently available

0:00 0:00:51 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Американська мережа суспільного радіомовлення NPR цитує дослідника Дональда К. Мільтона з Університету штату Меріленд у США про те, що на його думку аерозольне зараження може пояснювати випадки масового поширення вірусу зокрема під час репетиції хору в штаті Вашингтон.

Він сказав, що не повністю підтримує нову версію порад ВООЗ, але зауважив: «Я радий, що вони трохи зрушилися. Я розчарований, що вони не пішли далі».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG