ВООЗ: коронавірус може поширюватися і аерозольним шляхом, і через краплини слизу на руках та поверхнях

Всесвітня організація охорони здоров’я оприлюднила оновлений документ з оглядом усіх відомих шляхів поширення коронавірусу, що спричиняє гостре респіраторне захворювання COVID-19. Коротко про зміст цього аналізу ВООЗ у публікації Голосу Америки.

Новим у документі називають те, що ВООЗ більше приділяє уваги припущенням науковців про можливість поширення коронавірусу мікроскопічними частками у повітрі.

ВООЗ, зважуючи на накопичені дані досліджень, припускає, що:

найчастіше вірус поширюється через близькі контакти з інфікованими людьми;

є можливість аерозольного поширення коронавірусу у поєднанні з поширенням через краплини слизу на поверхнях;

ВООЗ закликає глибше дослідити аерозольний шлях інфікування коронавірусом – коли вірус поширюється від інфікованої людини до неінфікованої через мікрокраплинки слизу у повітрі, які потрапляють туди при чханні чи кашлі.

Організація також наголошує на важливості запобіжних заходів та захисту, зокрема:

використання масок у людних місцях;

використання масок у приміщеннях і з поганою вентиляцією;

обмеження кількості людей у приміщеннях;

ретельне миття рук;

дотримання безпечної дистанції між людьми.

Деякі повідомлення про спалахи заражень пов’язані із перебуванням великої кількості людей у приміщеннях під час хорових репетицій, у ресторанах, або у спортивних залах

«Деякі повідомлення про спалахи заражень пов’язані із перебуванням великої кількості людей у приміщеннях і припускають можливість аерозольного поширення у поєднанні з поширенням через краплі, наприклад, під час хорових репетицій, у ресторанах, або у спортивних залах», – зазначає ВООЗ.

Але далі йдеться, що «детальне розслідування припускає, що у тих осередках заражень вірус також передавався від людини до людини крапельним шляхом, або через забруднені поверхні».

На початку цього тижня понад 200 науковців звернулися із відкритим листом, у якому закликали міжнародні органи включно з ВООЗ, запроваджувати суворіші заходи для протидії поширенню коронавірусу.

Також нещодавнє моделювання ситуацій із коронавірусом, здійснене японськими науковцями з допомогою суперкомп’ютера дають підстави вважати, що тісні приміщення з поганою вентиляцією сприяють поширенню вірусу повітряним шляхом.

У журналі Clinical Infectious Diseases науковці з Австралії та США Лідія Моравська і Дональд К Мільтон закликали звернути увагу на повітряний шлях поширення COVID-19.

Віруси вивільняються під час видихання, розмови і кашлю у вигляді мікрокрапель

«Дослідження авторів та інших науковців показують, що поза будь-якими розумними сумнівами – віруси вивільняються під час видихання, розмови і кашлю у вигляді мікрокрапель настільки малих, що вони залишаються підвішеними у повітрі і становлять ризик на відстані далі ніж 1-2 метри від зараженої особи», – мовиться у листі.

Американська мережа суспільного радіомовлення NPR цитує дослідника Дональда К. Мільтона з Університету штату Меріленд у США про те, що на його думку аерозольне зараження може пояснювати випадки масового поширення вірусу зокрема під час репетиції хору в штаті Вашингтон.

Він сказав, що не повністю підтримує нову версію порад ВООЗ, але зауважив: «Я радий, що вони трохи зрушилися. Я розчарований, що вони не пішли далі».