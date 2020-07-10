В Україні минулої доби виявили понад 800 випадків COVID-19

В Україні станом на 10 липня виявили 52 043 випадки коронавірусу, померли 1 345 людей, одужали 24 800. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За минулу добу підтвердили 819 нових випадків, померли 18 людей, одужали 1 016.

Найбільше випадків виявлено у Києві (5 990), Львівській (6 763) та Чернівецькій областях (5 096).

У світі станом на 9 липня виявили понад 12,2 мільйонів інфікованих коронавірусом, 6,7 мільйона людей одужали, майже 555 тисяч померли