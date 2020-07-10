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10 липня 2020, Київ 15:07
Новини | Міжнародні

У Росії зафіксували найвищий за 5 днів приріст випадків COVID-19

Загальна кількість хворих у країні від початку пандемії досягла майже 714 тисяч, повідомляє федеральний оперативний штаб

У Росії за останню добу виявили 6635 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Це – найбільший добовий приріст хворих по країні за останні п’ять діб. Загальна кількість хворих від початку пандемії досягла майже 714 тисяч, повідомляє федеральний оперативний штаб.

За минулу добу померли 174 пацієнти, в яких був підтверджений діагноз «коронавірусна інфекція». Днем раніше було зареєстровано 176 смертей.

Загальна кількість померлих від початку епідемії в Росії перевищила, за даними федерального штабу, 11 тисяч. Статистика розходиться з даними регіонів і Росстату, її критикують експерти. Влада маніпуляції зі статистикою заперечує.

Одужали за останню добу в Росії 7752 людини.

Найбільше хворих за добу в Москві – 637 осіб, 28 хворих померли, 1007 – одужали. Напередодні добовий приріст випадків COVID-19 в Москві вперше з 6 квітня опустився нижче від 600 (+ 568).

Збереження рівня заражень коронавірусом у Росії і його зростання в деяких регіонах є наслідком недотримання правил самоізоляції багатьма громадянами, заявила представник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) у Росії Меліта Вуйнович.

Неврологічні та інші симптоми у пацієнтів після COVID-19 можуть залишатися – відео
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Неврологічні та інші симптоми у пацієнтів після COVID-19 можуть залишатися – відео

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