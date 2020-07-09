Росія: у Москві – найнижчий із квітня добовий приріст випадків COVID-19

У Росії за минулу добу виявили 6509 нових випадків коронавірусної інфекції. Про це повідомив федеральний оперативний штаб по боротьбі з COVID-19. Таким чином, з початку епідемії в Росії коронавірус виявили більш ніж у 700 тисяч людей. За цим показником Росія посідає четверте місце в світі після США, Бразилії й Індії.

За минулу добу померли 176 пацієнтів, у яких був підтверджений діагноз «коронавірусна інфекція». Загальна кількість померлих від початку епідемії в Росії наближається до 11 тисяч.

Одужали за останню добу 8805 осіб.

Найбільше нових випадків зараження коронавірусом за добу виявлено в Москві – 568. Вперше з 6 квітня добовий приріст виявлених випадків у російській столиці опустився нижче 600.

У семи регіонах – Санкт-Петербурзі, Свердловській області, Ханти-Мансійському автономному окрузі, Іркутській, Нижньогородській областях і Алтайському краї – він перевищує двісті випадків.

Напередодні МОЗ Росії схвалив третій препарат для лікування коронавірусної інфекції – «Коронавір». Він призначений для лікування COVID-19 легкого і середньотяжкого перебігу. Виробник препарату зазначає, що це один із перших препаратів, який бореться не з ускладненнями коронавірусної інфекції, а безпосередньо з самим вірусом.