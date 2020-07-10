В Узбекистані мешканці найбільшої карантинної зони влаштували бунт

У карантинному таборі «Уртасарай», найбільшому в Узбекистані, розташованому у Ташкентській області, в ніч на 9 липня стався бунт, повідомляє Узбецька служба Радіо Свобода.

На відео, які отримала редакція, видно, як люди, яких тримають у карантині, намагаються відкрити замкнені на замок залізні ворота, а також вилазять на дахи контейнерів і кричать, вимагаючи випустити їх на волю.

У розмові з журналістами мешканці «Уртасарая» розповіли, що деяких із них тримають у контейнерному таборі вже 30 днів замість обіцяних 14: їх не відпускають додому і не пояснюють причин, чому вони повинні залишатися в ізоляції.

За словами узбекистанців, які живуть у таборі, бунт стався в 15-му блоці карантинної зони, але 9 липня поширився і на інші блоки.

«Вчора, 8 липня, повинні були випустити звідси людей, яких утримують на примусовому карантині більше ніж 14 днів, – підтвердив один з постояльців. – Багатьох із нас доставили сюди 20 червня, відтоді пройшло вже 18 днів. Ми готувалися до виписки, але нам знову не дозволили виїхати. Сказали, що їм надійшов наказ «зверху» не випускати нас звідси».

Карантинна зона «Уртасарай» побудована на площі в 55 гектарів. Вона складається з 24 блоків і 3467 чотиримісних контейнерів і вміщує понад 20 тисяч осіб.

9 липня, за словами постояльців табору, в одному 23-му блоці COVID-19 був виявлений у 35 людей: всіх їх відвезли в Інститут вірусології в Ташкенті.

Заступник міністра охорони здоров’я Узбекистану Улугбек Сабіров підтвердив, що деяким мешканцям табору продовжили карантин через нововиявлені випадки.

«В одному приміщенні живуть по чотири людини, і якщо у однієї з них виявляється вірус, то її негайно переводять в інше місце. Природно, що в даній ситуації карантинний термін решти трьох осіб треба продовжувати, – пояснив він. – Це робиться для того, щоб упевнитися, що ці люди справді не заразилися коронавірусом. Але у людей не вистачає терпіння. Їм не подобається, що термін примусового карантину доводиться продовжувати. Тому деякі влаштовують бунт, заявляючи, що їх утримують в карантинній зоні довше, ніж інших».

Однак постояльці табору наполягають, що причиною бунту став саме брак інформації з боку адміністрації табору.

«Люди влаштували бунт, бо вирішили, що їх утримують тут спеціально. Ми боїмося, що люди, які приїхали сюди абсолютно здоровими, можуть заразитися інфекцією! Нам не кажуть точну дату виписки», – пояснив ще один співрозмовник журналістів.

Кількість випадків коронавірусного захворювання в Узбекистані 9 липня перевищила 11 з половиною тисяч, в останні дні спостерігається різке зростання кількості хворих. Через це в Узбекистані закрили всі мечеті до 1 серпня, а також заборонили весілля, обмежений рух транспорту і закриті всі ринки.