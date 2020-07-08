В Узбекистані з 10 липня посилюють карантин: заборонять весілля й обмежать пересування

В Узбекистані республіканська комісія посилила карантин на період із 10 липня по 1 серпня через пандемію коронавірусу.

Нові правила передбачають:

обмеження на рух транспорту;

заборону на проведення зустрічей у державних органах: при необхідності радять використовувати відео-конференц-зв’язок;

заборону на пересування між регіонами;

заборону на виступи, культурні й інші заходи;

заборону на проведення весіль й інших сімейних урочистостей;

призупинення роботи парків, атракціонів, ринків, великих магазинів, тренажерних залів, фітнес-клубів, спортзалів і басейнів;

заборону на роботу дитячих садків, кафе, ресторанів та їдалень, а також пансіонатів, дитячих таборів і санаторіїв.

Частину держслужбовців запропонували відправити у відпустку, інші будуть працювати віддалено. Людям віком від 65 років заборонено пересуватися в громадських місцях і групами у більше ніж три людини.

Також влада вдвічі скоротить міжнародні рейси, далекобійників перевірятимуть на коронавірус.

Карантинні обмеження влада Узбекистану почала запроваджувати з 15 березня: призупинили транспортне сполучення з іншими країнами і всередині країни, запровадили заборону на використання особистих авто.

1 квітня ввели режим самоізоляції, а громадянам віком від 65 років заборонили залишати домівки. 8 травня всі регіони Узбекистану розділили – на «червону» (найнебезпечнішу), «жовту» і «зелену» (вільну від вірусу) зони.

У кінці травня в країні почали послаблювати карантин і скасовувати обмеження, але в результаті число хворих в червні знову почало зростати.

За офіційними даними, в Узбекистані з початку пандемії коронавірусу захворіли понад 10 тисяч людей, померли 40 людей. За останню добу в країні виявили 308 хворих, напередодні в країні був оновлений денний рекорд виявлених випадків – за добу захворіли 342 людини.