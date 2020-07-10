За час пандемії в Києві на COVID-19 захворіли майже пів тисячі дітей – Кличко

За період пандемії коронавірусу в Києві на COVID-19 захворіли 464 дитини, повідомив мер Віталій Кличко під час онлайн пресконференції 10 липня.

Найбільше, за його словами, хворіють діти у віці від 5 до 14 років.

«Зазначу, що в столиці хворіє багато дітей. Загалом за весь період захворіли 464 дитини. 183 з них – тільки за останніх 4 тижні. У лікарнях сьогодні перебуває 21 маленький пацієнт. Хворіють у Києві і немовлята, і підлітки. Найменшому з інфікованих мешканців столиці на момент виявлення хвороби було усього кілька днів. Найбільше ж хворіють діти у віці від 5 до 14 років», – повідомив Віталій Кличко.

За словами мера, основною причиною такої великої кількості хворих дітей фахівці називають недбальство батьків.

«Тому будьте уважними до здоров’я своїх дітей. Пояснюйте і контролюйте дотримання ними елементарних правил. Будьте обережними й самі – не ведіть і не відпускайте дітей у великі компанії і місця, де є ризик заразитися. Здоров’я ваших дітей – це, насамперед, ваша відповідальність», – наголосив Кличко.

За даними МОЗ, в Україні станом на 10 липня виявили 52 043 випадки коронавірусу, померли 1 345 людей, одужали 24 800.

За минулу добу підтвердили 819 нових випадків, померли 18 людей, одужали – 1 016.