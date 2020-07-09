Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 12 мільйонів

Станом на 9 липня у світі виявили 12 012 125 інфікованих коронавірусом. Про це свідчать дані Університету Джонса Гопкінса.

Найбільше хворих на COVID-19 виявили у США – понад 3 мільйона. Більше ніж 1,7 мільйонів інфікованих у Бразилії, 742 тисячі у Індії.

Померли від COVID-19 548 896 пацієнтів. З них у США – понад 132 тисячі, у Бразилії – майже 68 тисяч, у Британії – 44,6 тисячі.

В Україні станом на 8 липня виявили 50 414 випадків коронавірусу, померли 1 306 людини, одужали 23 119.