Президент Казахстану оголосив 13 липня днем жалоби за жертвами COVID-19

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 8 липня повідомив, що 13 липня в країні оголошений день жалоби за жертвами COVID-19.

Токаєв, звернувшись до нації, заявив про «системні помилки» колишнього керівництва міністерства охорони здоров'я і недбалість місцевої влади. Також частину відповідальності глава держави поклав на населення, яке, на його думку, нехтує санітарними правилами.

У Казахстані, за офіційними даними, від коронавірусної інфекції померли 264 людини. Ще понад 100 померлих з позитивним тестом на COVID-19 не ввійшли до цієї статистики, оскільки причиною смерті спецкомісії назвали інші захворювання, а COVID-19 вказали як «супутнє захворювання».

У червні, за даними Міністерства охорони здоров’я, від пневмонії з негативним результатом на коронавірус померли 628 осіб, захворюваність запаленням легенів показала істотне зростання.

У Казахстані зареєстрована понад 51 тисяча випадків зараження COVID-19. МОЗ визнає, що випадків інфікування може бути більше, ніж підносить офіційна статистика.