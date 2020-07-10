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10 липня 2020, Київ 10:30
Новини | Міжнародні

Влада Сербії вирішила відмовитися від комендантської години після протестів

Протести у Сербії тривають, попри те, що уряд забороняє збиратися разом більше ніж удесятьох, на фото – Белград, 9 липня 2020 року

Влада Сербії відмовилася від ідеї запроваджувати комендантську годину через пандемію коронавірусу після того, як у Белграді і ще кількох містах країни протести проти карантинних обмежень переросли в сутички між протестувальниками і поліцією.

При цьому деякі нові обмеження в країні оголосили.

Прем’єр-міністр Ана Брнабич 9 липня повідомила, що запроваджується заборона на організовані публічні зібрання у кількості більше ніж 10 людей. Це стосується як заходів на відкритому повітрі, так і тих, що проводяться в приміщенні.

Заворушення та масові протести через посилення карантину в Сербії (фоторепортаж)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Заворушення та масові протести через посилення карантину в Сербії (фоторепортаж)

Попри заборону, протестувальники ввечері 9 липня третій вечір поспіль зібралися біля будівлі парламенту в Белграді. Вони виступають проти дій уряду з посилення обмежень.

Уряд мотивує свої дії зростанням кількості випадків коронавірусного захворювання COVID-19. За офіційними даними, в Сербії виявили 17 342 випадки інфікування. Кількість хворих почала різко зростати у кінці червня.

У зв’язку з цим 7 липня президент Александар Вучич оголосив про повернення суворого карантину і комендантської години – із закриттям підприємств і забороною збиратися групами більше ніж п’ять осіб. Вучич окремо підкреслив, що ситуація в столиці Сербії Белграді є критичною і що лікарні в місті майже заповнені.

У відповідь тисячі протестувальників 7 липня наповнили центр Белграда. Вони висловили незгоду з рішенням про повернення карантину і вимагали відставки Вучича у уряду.

У ніч на 8 липня протестувальники увірвалися в парламент. Поліція розганяла демонстрантів сльозогінним газом і світлошумовими гранатами. У цілому під час сутичок у столиці Сербії постраждали 43 поліцейських і 17 учасників акції, ще 23 людей затримали. На наступний день протести продовжилися.

Зіткнення з поліцією, сутички та фаєри: протести у Сербії проти посилення карантину (відео)
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Зіткнення з поліцією, сутички та фаєри: протести у Сербії проти посилення карантину (відео)

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