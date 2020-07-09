У Сербії другий день поспіль заворушення через поновлення карантину

У столиці Сербії другу ніч поспіль відбуваються заворушення під час масових акцій проти повторного введення владою карантинних заходів, зокрема комендантської години у Белграді.

Увечері 8 липня поліція знову використовувала проти присутніх у будівлі парламенту сльозогінний газ.

Протести спалахнули і у другому за величиною місті Сербії – Нові-Сад. Там демонстранти спробували взяти штурмом офіс одного з регіональних мовників. Поліція цьому перешкодила, після чого протестуючі рушили маршем в бік мерії. Деякі кидали у будівлю каміння та інші предмети. Даних про постраждалих поки немає.

Глава сербської поліції Володимир Ребич повідомив, що за першу ніч заворушень в Белграді постраждали близько 20 демонстрантів і більше 40 співробітників силових структур. Було підпалено п’ять поліцейських машин.

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович висловила стурбованість тим, як співробітники поліції діяли проти протестуючих. На кадрах з місця подій видно, що людей б’ють кийками. «Силовий розгін демонстрантів сербськими поліцейськими в Белграді викликає серйозні побоювання щодо дотримання прав людини», – сказала Міятович, додавши, що влада повинна ретельно розслідувати подію і покарати тих співробітників поліції, які допустили насильство.

Президент Сербії Олександр Вучич пообіцяв, що, якщо розслідування підтвердить неправомірні дії з боку поліції, то влада ухвалить відповідні заходи. Одночасно Вучич закликав співгромадян утриматися зараз від протестів, оскільки вони, за його словами, можуть лише погіршити ситуацію з коронавірусом. Всього за час епідемії в Сербії заразилися понад 17 тисяч осіб, померли більше 340 пацієнтів.

Незабаром після парламентських виборів 21 червня, що завершилися перемогою партії Вучича, влада на тлі погіршення епідеміологічної ситуації почала знову запроваджувати карантинні заходи, скасовані у травні. Протестуючі на чолі з опозицією зараз вимагають змінити команду, яка відповідає за заходи проти COVID-19, стверджуючи, що її нинішній склад «політизований».