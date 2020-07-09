Україна непричетна до масових протестів у Сербії – українські дипломати

Україна жодним чином не втручається у внутрішні справи Сербії. Про це йдеться в повідомленні посольства України в Белграді з приводу твердження окремих російських й проросійських інформаційних джерел про нібито «український сценарій» та втручання українців у протести у Сербії, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Посольство України не має інформації про участь українських громадян в останніх подіях у Сербії й «апелює до ЗМІ в Сербії не поширювати фальшиві матеріали про Україну й українських громадян», зазначається в матеріалі.

Державне телебачення Сербії раніше 9 липня повідомило, що серед понад 150 затриманих учасників протесту в Белграді був і громадянин Ізраїлю, народжений 1999 року в Україні.

В Белграді, Новому Саді, Ніші та ще кількох містах Сербії 7 й 8 липня відбулися масові протести проти влади й президента Александара Вучича через повторне запровадження карантинних заходів та через те, що влада, на думку громадян, обманює громадськість щодо кількості хворих на COVID-19 й померлих від початку епідемії.

За офіційними джерелами, станом на 9 липня було зафіксовано 17342 хворих й 352 померлих. Незалежні ЗМІ й деякі епідеміологи стверджують, що заражених і померлих було набагато більше.

Рішенням уряду Сербії з 9 липня заборонені зібрання понад 10 осіб, робочий час ресторанів і торгових центрів обмежений до 23-ї години.

Усупереч забороні, в центрі Белграда, Нового Сада та ще кількох міст увечері зібралося кілька тисяч громадян. Вони сидять біля будинку парламенту та будівель міських рад, які захищають сотні поліцейських і жандармів.

За офіційними даними, 7 й 8 липня було затримано щонайменше 150 пікетувальників. Влада стверджує, шо травм зазнали 118 поліцейських. Незалежні ЗМІ повідомляють, що поліція побила кількасот учасників протесту.