9 липня сотні людей втретє зібралися перед парламентом у Белграді, столиці Сербії. Активісти вирішили сидіти на тротуарах, дотримуючись соціальної дистанції, а націоналісти скандували антикосовські гасла. Демонстрації в сербській столиці вибухнули 7 липня після того, як президент Александар Вучич оголосив про посилення карантинних обмежень після проведення парламентських виборів у країні. Відповідно до нововведень, у Белграді запровадили комендантську годину, щоби запобігти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19. Це викликало хвилі обурення серед людей і 7 липня жителі столиці масово вийшли на вулиці на знак протесту. 9 липня обійшлося без інцидентів, а деякі протестувальники танцювали під традиційну сербську музику. Активісти «святкували перемогу»: уряд погодився скасувати запровадження комендантської години. (Відео Балканської редакції Радіо Свобода).