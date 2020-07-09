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09 липня 2020, Київ 13:07
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Зіткнення з поліцією, сутички та фаєри: протести у Сербії проти посилення карантину (відео)

Зіткнення з поліцією, сутички та фаєри: протести у Сербії проти посилення карантину (відео)
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Зіткнення з поліцією, сутички та фаєри: протести у Сербії проти посилення карантину (відео)

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8 липня поліція застосувала сльозогінний газ, щоби розігнати протест у столиці Сербії Белграді. У відповідь активісти жбурляли у поліцейських камені та фаєри. Демонстрації в сербській столиці вибухнули 7 липня після того, як президент Александар Вучич оголосив про посилення карантинних обмежень після проведення парламентських виборів у країні. Відповідно до нововведень, у Белграді мають запровадити комендантську годину, щоби запобігти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19. Це викликало хвилі обурення серед людей і 7 липня жителі столиці масово вийшли на вулиці на знак протесту. (Відео Балканської редакції Радіо Свобода).

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