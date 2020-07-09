8 липня поліція застосувала сльозогінний газ, щоби розігнати протест у столиці Сербії Белграді. У відповідь активісти жбурляли у поліцейських камені та фаєри. Демонстрації в сербській столиці вибухнули 7 липня після того, як президент Александар Вучич оголосив про посилення карантинних обмежень після проведення парламентських виборів у країні. Відповідно до нововведень, у Белграді мають запровадити комендантську годину, щоби запобігти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19. Це викликало хвилі обурення серед людей і 7 липня жителі столиці масово вийшли на вулиці на знак протесту. (Відео Балканської редакції Радіо Свобода).