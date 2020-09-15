Зеленський у Відні прокоментував відносини з Росією, а президент Австрії назвав Крим і Донбас «відкритою раною» 

Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Австрії заявив, що між Україною та Росією на сьогодрні немає слова «відносини» після незаконної анексії Криму та початку бойових дій на Донбасі.

«На жаль, ми втратили це слово («відносини» – ред.). І втратили значення цього слова між нашими країнами, після того як Росія анексувала незаконно Крим і розпочалася війна на сході України», – сказав Зеленський на брифінгу у Відні з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом, відповідаючи на запитання, які у нього відносини з президентом Росії Володимиром Путіним.

Зеленський зазначив, що раніше українці та росіяни називали один одного «братами та сестрами».

«А сьогодні 14 тисяч загиблих, а сьогодні – немає двох територій нашої незалежної країни. Тому я поки що не знайшов слова про те, що «між нами», – додав Зеленський.

У свою чергу, федеральний президент Австрії Александер Ван дер Беллен назвав бойові дії на Донбасі та незаконну анексію Криму «відкритою раною посеред Європи».

«Ми довгий час говорили і про ситуацію на сході України, і про Крим. Цей конфлікт – це така відкрита рана посеред Європи», – заявив він.

Він висловив думку, що повне виконання Мінських угод є «ключем до сталого вирішення цього конфлікту».

«Ми дуже цінуємо роль Тристоронньої контактної групи, роботу в Мінську», – сказав Александер Ван дер Беллен.

Офіс президента України повідомляє, що у Відні у присутності президента України та Австрії також було підписано низку двосторонніх документів.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.