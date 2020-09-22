Зеленський наголосив на необхідності постійного майданчика для обговорення деокупації Криму

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з високим представником Європейського союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем наголосив на необхідності постійного майданчика, де б обговорювалася деокупація Криму. Про це повідомляє Офіс президента України.
«Для нас ключове питання, щоб з’явився постійно діючий майданчик, на якому піднімаються перш за все гуманітарні питання, питання прав людей, питання українців на території тимчасово окупованого Криму, загалом питання повернення нашої окупованої території», – заявив Зеленський.
Боррель запевнив Зеленського, що ЄС і надалі стоїть на позиції підтримки Української держави.
«Європейський Союз є найбільшим, найпотужнішим і найнадійнішим партнером України. Ми підтримуємо Україну в плані економічної інтеграції, але також ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України. Особливо хочу наголосити на тому, що ми надаємо всіляку потужну підтримку реформам, які впроваджуються», – заявив дипломат.
Свідченням такої підтримки він також назвав майбутній візит представників Євросоюзу на Донбас.
Боррель наголосив, що Європейський союз ніколи не визнає окупації Криму.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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