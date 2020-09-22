Зеленський наголосив на необхідності постійного майданчика для обговорення деокупації Криму

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з високим представником Європейського союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем наголосив на необхідності постійного майданчика, де б обговорювалася деокупація Криму. Про це повідомляє Офіс президента України.

«Для нас ключове питання, щоб з’явився постійно діючий майданчик, на якому піднімаються перш за все гуманітарні питання, питання прав людей, питання українців на території тимчасово окупованого Криму, загалом питання повернення нашої окупованої території», – заявив Зеленський.

Боррель запевнив Зеленського, що ЄС і надалі стоїть на позиції підтримки Української держави.

«Європейський Союз є найбільшим, найпотужнішим і найнадійнішим партнером України. Ми підтримуємо Україну в плані економічної інтеграції, але також ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України. Особливо хочу наголосити на тому, що ми надаємо всіляку потужну підтримку реформам, які впроваджуються», – заявив дипломат.

Свідченням такої підтримки він також назвав майбутній візит представників Євросоюзу на Донбас.

Боррель наголосив, що Європейський союз ніколи не визнає окупації Криму.