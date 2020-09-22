Якщо Росія хоче дніпровську воду для Криму, вона повинна попросити – посол України в ООН

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця вважає, що обговорювати відновлення поставок дніпровської води в окупований Крим можна лише в тому випадку, якщо Росія офіційно звернеться з таким проханням до влади України і при цьому визнає себе країною-окупантом. Про це Кислиця заявив у інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Для того щоб почати розмову про постачання води, вони (влада Росії – ред.), по-перше, повинні визнати, що вони країна-окупант і офіційно звернутися як країна-окупант, згідно гуманітарного права. Вони повинні звернутися до влади України з офіційним проханням, а не з погрозами, з істериками, розумієте. І тоді будемо дивитися, тоді відповідні міністерства і відомства будуть дивитися, яка повинна бути наша реакція. Наскільки мені відомо, на сьогоднішній день країна-окупант ніколи не зверталася до України з проханням почати діалог про цю проблему. Замість цього ми бачимо багато метушні і істерик за лаштунками цієї проблеми», – зазначив посол.

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10 вересня, перебуваючи в Херсонській області, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль також повідомив, що російська влада офіційно не зверталися до українського керівництва щодо водозабезпечення анексованого Криму.

Цього тижня ще 29 населених пунктів в окупованому Криму перевели на режимне водопостачання або підвезення води через посуху на півострові.