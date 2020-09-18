Офіси омбудсмена і генпрокурора України «посилять» співпрацю щодо окупованих Криму та Донбасу

Офіси омбудсмена і генерального прокурора України домовилися «посилити» співпрацю щодо окупованих Криму і Донбасу. Про це повідомляє пресслужба уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

«Домовилися посилити співпрацю щодо дотримання прав громадян на тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу. Ми будемо надавати інформацію про факти порушень прав людини і громадянина на тих територіях, зокрема, про незаконну передачу ув’язнених з тимчасово окупованих територій нашої держави до Росію і про мілітаризацію дітей», – зазначила Денісова.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова раніше повідомила, що Росія утримує з політичних мотивів 133 громадян України. «За наявною в мене інформацією, 133 громадянина України, в тому числі 97 кримських татар, переслідуються РФ за політичними мотивами. 112 – незаконно утримують на території РФ та тимчасово окупованого Криму, решта обмежені в пересуванні та перебувають за місцем свого проживання. З них 71 – є батьками 188 неповнолітніх дітей», – зазначила вона.

На початку серпня 2020 року голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про підготовку нового обміну в форматі «100 на 100». Єрмак висловив надію, що обмін відбудеться «скоро», але точної дати не назвав.