Правозахисники повідомили про 101 українського політв’язня, якого утримує Кремль

Правозахисники повідомляють про 101 українського політв’язня, яких утримують у Росії і окупованому нею Криму і констатують, що тенденція політично мотивованих переслідувань триває, а число затриманих – зростає. Про це вони розповіли під час пресконференції «Політичні переслідування Кремлем в період COVID-19».

«З 17 березня по 31 серпня 2020 року «суди першої інстанції» в рамках політично-вмотивованого переслідування жителів Криму взяли 96 рішень про затримання або продовження утримання під вартою на час досудового розслідування щодо 60 осіб. З цих 96 рішень про утримання під вартою – 54 рішення «постановили» кримські «суди», а 42 рішення – російські суди», – повідомила голова правління «Кримської правозахисної групи» Ольга Скрипник.

На початку серпня 2020 року голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про підготовку нового обміну в форматі «100 на 100». Єрмак висловив надію, що обмін відбудеться «скоро», але точної дати не назвав.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова раніше повідомила, що Росія утримує з політичних мотивів 133 громадян України. «За наявною в мене інформацією, 133 громадянина України, в тому числі 97 кримських татар, переслідуються РФ за політичними мотивами. 112 – незаконно утримують на території РФ та тимчасово окупованого Криму, решта обмежені в пересуванні та перебувають за місцем свого проживання. З них 71 – є батьками 188 неповнолітніх дітей», – зазначила вона.