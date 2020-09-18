Правозахисники повідомили про 101 українського політв’язня, якого утримує Кремль

Правозахисники повідомляють про 101 українського політв’язня, яких утримують у Росії і окупованому нею Криму і констатують, що тенденція політично мотивованих переслідувань триває, а число затриманих – зростає. Про це вони розповіли під час пресконференції «Політичні переслідування Кремлем в період COVID-19».
«З 17 березня по 31 серпня 2020 року «суди першої інстанції» в рамках політично-вмотивованого переслідування жителів Криму взяли 96 рішень про затримання або продовження утримання під вартою на час досудового розслідування щодо 60 осіб. З цих 96 рішень про утримання під вартою – 54 рішення «постановили» кримські «суди», а 42 рішення – російські суди», – повідомила голова правління «Кримської правозахисної групи» Ольга Скрипник.
На початку серпня 2020 року голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про підготовку нового обміну в форматі «100 на 100». Єрмак висловив надію, що обмін відбудеться «скоро», але точної дати не назвав.
Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова раніше повідомила, що Росія утримує з політичних мотивів 133 громадян України. «За наявною в мене інформацією, 133 громадянина України, в тому числі 97 кримських татар, переслідуються РФ за політичними мотивами. 112 – незаконно утримують на території РФ та тимчасово окупованого Криму, решта обмежені в пересуванні та перебувають за місцем свого проживання. З них 71 – є батьками 188 неповнолітніх дітей», – зазначила вона.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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