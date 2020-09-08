В ОП закликали поліцію перевірити політичну версію побиття Балуха

Офіс президента «вкрай стурбований» інформацією про напад на колишнього політв’язня Володимира Балуха, йдеться в повідомленні, поширеному пресслужбою голови держави 8 вересня.

«Його жорстоко побили цієї ночі – фактично в річницю його звільнення з полону. Зламані рука та ключиця. За повідомленнями лікарів, загрози його життю немає», – йдеться в повідомленні.

В ОП додали, що вимагають від Національної поліції швидкого і повного розслідування цього злочину. «Наразі немає підтверджених даних, які свідчили б про те, що в нападу міг бути політичний мотив. Але всі версії мають бути ретельно перевірені, зокрема політична», – йдеться в повідомленні.

«Вуличне насильство в Україні останніми роками досягло загрозливого масштабу. Злочинці відчули, що принцип невідворотності покарання не працює. Очікуємо від правоохоронців більш систематичної роботи для відновлення порядку на вулицях та превенції правопорушень», – додали в Офісі президента.

Тим часом, Ірина Геращенко, народна депутатка від «Європейської солідарності», до якої Балух вирішив долучитися на місцевих виборах, навела подробиці інциденту.

«За попередньої інформацією, політв’язні Кремля зібралися разом, аби привітати одне одного з річницею звільнення. Поряд перебувала російськомовна компанія. Володя зробив зауваження, схоже ці люди могли потім його відстежити.... Таку інформацію отримала від Ахтема Чийгоза», – написала Геращенко у фейсбуці.

Про те, що Балуха побили, 8 вересня повідомив колишній політв’язень Олег Сенцов. Спочатку він написав, що після побиття, яке сталося 7 вересня, Балух перебуває в тяжкому стані, але згодом додав, що той притомний, у нього зламана рука і ключиця, а загрози життю немає.

У поліції Києва повідомили, що створили слідчу групу «з найбільш досвідчених і висококваліфікованих працівників поліції», які встановлюють усі обставини інциденту.

7 вересня виповнився рік, відколи Балуха, Сенцова й 33 інших українців, зокрема і політв’язнів, звільнили з російського ув’язнення.