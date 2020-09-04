Сенцов і Балух виступили проти відновлення постачання дніпровської води в окупований Крим

Колишні політв’язні Кремля, кримчани Олег Сенцов і Володимир Балух вважають, що українська влада не повинні відновлювати постачання прісної води в окупований Росією Крим, поки не поверне контроль над півостровом. Про це вони розповіли проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Мене цікавить головне питання, щоб ми ні в якому разі, ні в якому разі не пустили туди воду. Це наш єдиний важіль, аргумент, яким ми ще можемо боротися з окупантами, і з кожним роком цей важіль буде все більш потужним і важливим», – зазначив Сенцов. За словами українського режисера, проблема води в Криму «поступово ставатиме все більш і більш гострою».

Володимир Балух вважає, що «кримчани з українським серцем не допускають і думки, щоб Україна відновила подачу води до Криму». Він наголосив, що на півострові раніше «шанобливо ставилися до кожної краплі води».

«Потрібно було пройти багато інстанцій, щоб пробити нову свердловину. Багато свердловин були затампоновані – розвідані, що там є вода, але користуватися нею було заборонено з розуміння балансу», – розповів Балух.

За його словами, у перші роки після анексії півострова російська влада Криму «спустошувала підземні запаси і просто випускала воду в повітря».

«Це давно заглохло, річки висохли, тому що намагалися замінити дніпровську воду водою з річок. І таке ставлення до всього», – резюмував Балух.

Україна припинила постачання води до Криму Північнокримським каналом після окупації півострова Росією 2014 року. До того через цей канал забезпечувалося до 85 відсотків загальних потреб Криму в прісній воді. Нині власних джерел прісної води на півострові загалом вистачає для потреб населення, але вже не для промисловості, сільського господарства тощо. Підконтрольна Росії влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.