У Раді розповіли, що думають про ідею Кравчука подавати воду в анексований Крим

Голова делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, перший президент України Леонід Кравчук стверджує, що воду в анексований Крим «можна дати в разі гуманітарної катастрофи». Що думають про це народні депутати?

Дмитро РАЗУМКОВ, спікер Верховної Ради ІХ скликання:

Будемо виходити з того, яка насправді буде ситуація. По-друге, треба робити так, щоб не допускати гуманітарних, екологічних катастроф. Я сподіваюсь, що такі випадки не настануть.

Юрій БОЙКО, член фракції «Опозиційна платформа –​ «За життя»:

Я думаю, що Леонід Кравчук намагається пом’якшити ситуацію, тому що він розуміє, що будь-яка заборона, будь-яка блокада йде на відокремлення територій, і він хоче цього уникнути, власне кажучи, як всі ми.

Ви не знайдете в Україні політика, який скаже, що Крим –​ це Росія. Там живуть наші громадяни, і тому саме ми повинні забезпечити їх питною водою.

Якщо вода подається людям, то є відповідні заходи для того, щоб показати, що вона йде людям, а не йде на промислові підприємства. Там різні водогони ідуть. Будь-який водоканал має можливість це зробити.

Соломія БОБРОВСЬКА, членкиня фракції «Голос»:

Немає водорозділу для цивільного населення чи для військових. Є лише один канал Північнокримський, який несе цю воду.

Води для населення є достатньо (в Криму – ред.). Немає води фактично для забезпечення військових баз.

Має бути позиція Верховної Ради щодо недопущення води в Крим. Це законодавча гілка влади: вона може мати і зобов’язана мати позицію стосовно цього.

Якщо Кравчук хоче носити цистернами, відрами, пляшечками, будь ласка, це – його право. Держава Україна не має права. І це неприпустимо.

Іванна КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ, членкиня фракції «Європейська солідарність»:

За умов окупації і незаконної анексії саме держава-окупант, саме держава-агресор несе повну відповідальність за забезпечення громадян окупованої території усіма необхідними для життєдіяльності засобами.

Якщо вона не забезпечить їх, то вона буде відповідати не тільки за окупацію і анексію, а ще і за те, як вона поводить себе з населенням України, яке вона зараз окупувала.