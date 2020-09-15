Із кранів кримчан ллється бруд

Із кранів ллється бруд – на це у соцмережах скаржаться кримчани і масово викладають відео і фото того, що тече у їхніх квартирах. Цю воду, кажуть, пити неможливо, навіть якщо прокип’ятити. Жителям села Мирне радять копати нові криниці. Кримська влада визнає: проблема з якістю води є. Третій етап обмеження постачання води розпочався в Криму 7 вересня. Сімферополь, Сімферопольский та Бахчисарайський райони тепер мають жорсткіший графік подачі води. Жителі Сімферополя масово скаржаться, що з кранів тече брудна вода, графік порушується, розклади, на думку деяких сімферопольців, несправедливі. З’явилось і ще одне нововведення – діжки на вулицях. Але вони здебільшого порожні, бо наповнюються не за графіком. Щоб їх поповнили, потрібно залишати заявку в диспетчерській службі.