«Добра, але солонувата». Питна вода у Криму | Крим.Реалії

«Добра, але солонувата». Так про питну воду у Криму кажуть мешканці сіл, де відкрили нові свердловини. Як зараз Крим забезпечують водою? Підконтрольні Кремлю чиновники півострова за 6 років озвучили чимало варіантів вирішення водної проблеми, але зараз її вирішують за рахунок викачування вологи з-під землі. Чи є взагалі в них стратегія з цього питання та чи реально забезпечити населення півострова питною водою, коли не вистачає опадів?Як видобувають воду з-під землі і які будуть наслідки такого буріння для кримчан?