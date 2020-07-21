Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
21 липня 2020, Київ 08:53
Відео

«Добра, але солонувата». Питна вода у Криму | Крим.Реалії

«Добра, але солонувата». Питна вода у Криму | Крим.Реалії
Embed
«Добра, але солонувата». Питна вода у Криму | Крим.Реалії

No media source currently available

0:00 0:08:05 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

«Добра, але солонувата». Так про питну воду у Криму кажуть мешканці сіл, де відкрили нові свердловини. Як зараз Крим забезпечують водою? Підконтрольні Кремлю чиновники півострова за 6 років озвучили чимало варіантів вирішення водної проблеми, але зараз її вирішують за рахунок викачування вологи з-під землі. Чи є взагалі в них стратегія з цього питання та чи реально забезпечити населення півострова питною водою, коли не вистачає опадів?Як видобувають воду з-під землі і які будуть наслідки такого буріння для кримчан?

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ

Нагору
XS
SM
MD
LG