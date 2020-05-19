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19 травня 2020, Київ 09:21
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Херсонщині не вистачає води: «Хай попробують дати воду в Крим!»

Херсонщині не вистачає води: «Хай попробують дати воду в Крим!»
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Херсонщині не вистачає води: «Хай попробують дати воду в Крим!»

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Херсонські фермери розповідають про посушливий рік на їхніх полях та свої побоювання, що влада може подати воду в Крим. Екснардеп, підприємець з Херсонщини Сергій Хлань розповів свою версію того, що могло статися з Північно-Кримським каналом та попередив, який процес може свідчити про спробу відновити водопостачання півострова. Експрем’єр Олексій Гончарук в ексклюзивному інтерв’ю відповів на питання, чи справді його уряд готував подачу води в Крим та об’єднання Північно-Кримського та Каховського магістрального каналів.

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