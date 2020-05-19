Херсонщині не вистачає води: «Хай попробують дати воду в Крим!»

Херсонські фермери розповідають про посушливий рік на їхніх полях та свої побоювання, що влада може подати воду в Крим. Екснардеп, підприємець з Херсонщини Сергій Хлань розповів свою версію того, що могло статися з Північно-Кримським каналом та попередив, який процес може свідчити про спробу відновити водопостачання півострова. Експрем’єр Олексій Гончарук в ексклюзивному інтерв’ю відповів на питання, чи справді його уряд готував подачу води в Крим та об’єднання Північно-Кримського та Каховського магістрального каналів.