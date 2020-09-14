Розбиваємо російські «вкиди» про воду
Розбиваємо російські «вкиди» про воду. Підконтрольні Кремлю чиновники Криму, російські пропагандисти та деякі українські політики котрий рік поспіль переконують, що Україна потерпає через перекриття Північнокримського каналу і тому їй самій вигідно подати воду в Крим. Нібито через перекриття каналу заболочується Дніпро, підтоплюються землі двох областей – Херсонщини та Миколаївщини, заболочується Чорне море. Ми опитали українських фахівців і з’ясували, чи відповідають ці заяви дійсності.
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