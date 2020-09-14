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14 вересня 2020, Київ 08:39
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Розбиваємо російські «вкиди» про воду

Розбиваємо російські «вкиди» про воду
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Розбиваємо російські «вкиди» про воду

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Розбиваємо російські «вкиди» про воду. Підконтрольні Кремлю чиновники Криму, російські пропагандисти та деякі українські політики котрий рік поспіль переконують, що Україна потерпає через перекриття Північнокримського каналу і тому їй самій вигідно подати воду в Крим. Нібито через перекриття каналу заболочується Дніпро, підтоплюються землі двох областей – Херсонщини та Миколаївщини, заболочується Чорне море. Ми опитали українських фахівців і з’ясували, чи відповідають ці заяви дійсності.

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