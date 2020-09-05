«Кримська пустеля». Річки в Криму пересохли, а канал – зруйнувався

Крим потерпає від засухи. Річки пересохли, канал зруйнувався, а воду тепер даватимуть за графіком. Через аномальну спеку і відсутність опадів із 24 серпня у Сімферополі, Сімферопольському і Бахчисарайському районах запровадили обмеження режиму подачі води.

Експерти кажуть, дефіцит води у Криму через аномально посушливий рік і перекритий на материковій Україні Північно-Кримський канал. Материкова Україна може допомогти Криму, але лише тоді, коли в Криму буде гуманітарна катастрофа, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода місяць тому український прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Якщо гуманітарна катастрофа, Україна будь-де, в Криму чи будь в якому іншому місці буде забезпечувати водою і всім необхідним», – сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За місяць схожу тезу, в інтерв’ю « Українському радіо », повторив перший президент України Леонід Кравчук. З єдиним уточненням, що подачу готові відновити тільки для цивільного населення.

«Ми ж кажемо, що там (у Криму – ред.) живуть українці. Якщо раптом там трапиться якась гуманітарна катастрофа, пов'язана з водою, то людям ми можемо дати воду, але не промисловим підприємствам і військовим базам – ми ніколи в житті на це не підемо. Я не знаю як. Це питання ще не вирішено», – сказав Леонід Кравчук.

Найбільше від засухи страждають Сімферопольський та Бахчисарайський райони. Ситуацію місцева влада намагалася виправити реверсною подачею води з Тайганського водосховища та новонабуреними свердловинами – не вийшло. Водосховища все одно обміліли. Скажімо, Сімферопольське наповнене лише на 20%. Тепер воду даватимуть за графіком, а подекуди підвозитимуть водовози. Про це на брифінгу розповіла голова підконтрольної Росії адміністрації Сімферополя Олена Проценко.

«Для багатоквартирних будинків та приватного сектору вже придбали 131 ємність. Жителям нашого міста ми будемо рекомендувати кип'ятити воду. В обов'язковому порядку, не дивлячись на те, що ми будемо розвозити питну», – озвучила на брифінгу Олена Проценко.

Контролювати подачу води у Криму з материкової України нині неможливо, пояснюють в управлінні Північно-Кримського каналу. Передусім на заваді стає недобудована дамба, яка стримує дніпровську воду.

«Нині порушена цілісність управління каналом. Контролювати подачу води по водовиділам, які розташовані на території Криму, управління не має ніякої можливості. Не має таких водовиділів, або точок, де б вода виділялась безпосередньо населенню», – пояснив у коментарі Крим.Реалії начальник управління Північно-Кримського каналу Сергій Шевченко.

Та проблема не лише у дамбі. Насосні станції та саме русло – зіпсовані, зазначає активіст із Сімферополя Сергій Дудченко.

«Врахуйте те, що в ці споруди вже 6 років ніхто нічого не вкладав, не ремонтував, не контролював їхній стан. Плити просіли, між ними великі щілини. Я думаю, що канал не втримає воду, вона вся піде під землю, бо нічого вже не працює», – сказав у коментарі Крим.Реалії Сергій Дудченко.

За словами Олександра Лієва, який до окупації Криму відповідав за водогосподарства і зрошувальні системи півострова, відновлення Північно-кримського каналу коштуватиме від мільярда гривень, а роботи затягнуться років на два. Також, у Криму є підприємства, технологічний цикл яких тісно пов’язаний з каналом. Як, приклад «Кримський Титан», який у разі подачі води обов'язково робитиме водозабір. Лієв пояснює, що раніше дніпровська вода використовувалась в розбавленні кислото-накопичувача. Це таке озеро, куди скидаються хімічні відходи. І для того, щоб з нього небезпечні випари не потрапляли в атмосферу, їх постійно мали б розбавляти водою. Через брак води – цього не робиться.

«Зараз цей кислотний накопичувач нікуди не подівся, а завод працює. Відсутність води на «Кримському Титані» – це проблема, яка «відкашлюється», в прямому сенсі цього слова, людям, які живуть в районі від Красноперекопська до Генічеська, а може й аж до Херсона. Інших заводів, які напряму і дуже залежали б від води, на території Криму немає», – розповів телепроєкту Крим.Реалії ексголова комітету АР Криму з водогосподарства та зрошування Олександр Лієв.

Заяву Кравчука про можливість поставок води у Крим розкритикував Давид Арахамія, голова пропрезидентської парламентської фракції. Проти постачання води до окупованого півострова висловився і президент України. Коли Володимир Зеленський був із робочим візитом у Херсоні, наша колега Ірина Домащенко поставила запитання президенту про запуск води до Криму.

«Ми не мусуємо це питання. Ми зараз не говоримо ні про яку подачу води до Криму. Я не знаю, хто піднімає це питання. Крим повернеться і все буде», – відповів Крим.Реалії Володимир Зеленський.

Представник президента в Криму Антон Кориневич пояснює, що воду до Криму постачатимуть, але тільки після деокупації.

«Питання про відновлення водопостачання до тимчасово окупованого Криму не може ставитися взагалі, аж поки не відбудеться деокупації українського півострова. Ми зробимо все для того, щоб ні теоретично, ні практично в України такого бажання не виникало», – зазначив у коментарі телепроєкту Крим.Реалії Антон Кориневич.

Використання терміну «гуманітарна катастрофа» – це інструмент тиску на Україну, переконана правозахисниця Ольга Скрипник. За міжнародним правом, саме Росія, яка окупувала Крим, відповідальна за дефіцит води у Криму.

«Саме на Росію, як країну-окупанта, покладаються зобов'язання забезпечувати людей усім необхідним. Якраз щоб і не виникло цієї «гуманітарної катастрофи». Також і Женевська конвенція говорить про те, що якщо окупант не справляється із завданням забезпечення цивільного населення, то він повинен звернутися у цій ситуації до України, або міжнародного співтовариства з метою забезпечити, в тому числі і воду», – сказала Крим.Реалії голова Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.

Цього тижня Наталія Поклонська, в минулому кримська прокурорка, а тепер депутат Держдуми Росії, заявила про свою співпрацю з ООН щодо відновлення подачі води у Крим. В ООН відповіли , що ні про яку співпрацю мова не йде. Вони просто попросили надати більше інформації щодо водної проблеми в Криму і нагадали, що статус Криму лишається незмінним – це частина України. Подібні заяви підконтрольних Кремлю осіб Антон Кориневич серйозно не сприймає і називає їх маніпуляцією.

Територія Криму тимчасово окупована Росією вже 6 років, пішов 7-й рік окупації, і що це, як не гуманітарна катастрофа?

«Щодо «гуманітарної катастрофи», чи якихось інших маніпуляцій, тут можна сказати одне – територія АР Криму та міста Севастополя тимчасово окупована Росією вже 6 років, пішов 7-й рік окупації, і що це, як не гуманітарна катастрофа?» – заявив представник президента України в Криму Антон Кориневич.

На заяву Поклонської відреагувало і МЗС України, там кажуть: Поклонську в ООН не визнають, вона просто «видає бажане за справжнє». Щоб уникнути подібних спекуляцій, Олександр Лієв пропонує направляти гумконвої у Крим. І кримчанам допомога, і звинувачення анулюються.

Треба підготувати гуманітарний конвой до Криму

«Треба підготувати гуманітарний конвой до Криму. Відправляти десятки автомобілів з водою у пляшках і роздавати їх населенню безкоштовно. Якщо цю воду не пустять у Крим – то нехай весь світ бачить, і кримчани бачать, що ми туди їдемо, хотіли привезти, зробити добру справу, і дати безкоштовно цю воду кримчанам», – поділився своїми міркуваннями ексголова комітету АР Криму з водогосподарства та зрошування Олександр Лієв.

Із вересня воду кримчанам даватимуть по кілька годин – зранку та ввечері. Якщо ситуація не покращиться, Сімферополь розділять на дві умовні частини, одна матиме воду в парні числа, інша – в непарні. За прогнозами місцевої влади, в такому режимі кримчани житимуть щонайменше до зими.