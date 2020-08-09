«PR на воді»: Росія імітує вирішення водної проблеми Криму

У Криму почали перекачувати воду з Тайганського водосховища до Сімферопольського. Влада Криму, підконтрольна Кремлю, сподівається, що новий водогін повноцінно забезпечить місто водою.

Для будівництва нового водогону труби привозили залізницею Керченським мостом, потім російські військові вантажили їх на КамАЗи. Все це знімали кількома камерами і з повітря.

Залучили понад 300 солдатів трубопровідних батальйонів Південного і Західного військових округів Росії та 140 одиниць техніки.

Прокладення водопроводу показували кримчанам у телевізорі. Водопровід завдовжки, майже, 60 кілометрів проклали від Тайганського водосховища на сході півострова – на захід до Сімферопольського водосховища.

Будівництвом керував генерал-майор Костянтин Касторнов – командир армійського корпусу Чорноморського флоту Росії.

Як перевантажують труби особисто приїздив дивитися Сергій Аксьонов. «… завдяки вашій роботі, я, впевнений, місто Сімферополь буде у повному обсязі забезпечене питною водою. Велике спасибі, що в мирний час знаходяться сили і можливості для вирішення подібних завдань».

Те, що Сімферополю води не вистачає, а водосховища порожніють, Аксьонов вже не приховує. «Бачите, сухий рік. Погода, з одного боку хороша, для курортного сезону. З іншого – води не вистачає. У місті Сімферополь утворився дефіцит певний. Розуміємо, що водосховища порожні. Там до 30% наповнення в цілому. Хоча останні опади нам дали певний плюс. ...Змушений був звернутися до глави держави і в міністерство оборони, особисто до Сергія Кужугетовича Шойгу по допомогу».

Крим.Реалії запитали в жителів Сімферополя, які проблеми з водою вони відчувають нині, та чи допоможе новий водогін?

Ганна Пєчкова: «Так. ...Води дуже не вистачає. … Ну, я останнім часом жила за містом, там колодязь, там менше відчувається. Але ось в місті у мене живуть знайомі, то деякі кажуть, що погана вода».

Руслан Шаітов: «Я не відчуваю проблем з водою. ... Я думаю це забезпечить Сімферополь і околиці Сімферополя – райони, які потребують, іноді буває, що нестача води. Саме для сільського господарства і так далі. Я знаю, що мої багато знайомих займаються сільським господарством, вони чекають цього».

Олена Медня: «Ось ми в Перевальному живемо. Там вода брудна йде, тому нічого навіть пити. Там тільки вранці дають воду і ввечері, пізно. Купатися вдень, ну неможливо. Вода або брудна, або взагалі не йде. Тому потребує Сімферополь води».

Мар'я: «Я сподіваюся, що все буде, і всі проблеми вирішать. Я не відчуваю проблем з водою, на щастя».

Олена Пучеловська: «Так, я живу в районі Москольця (прим. автора – район Сімферополя), вночі воду вимикають. Це якось періодично, то вона є, то немає. Але такі моменти відчуваються, води вночі немає. ... Хотілося б щоб, коли підключать водогін, щоб проблема пішла. Це проблема, я знаю, що в деяких районах теж воду вимикають. ... Повинен бути якийсь позитивний ефект від того, що проклали водовід від Тайганського водосховища».

Катерина Рощенко: «У районі Мар'їно (прим. автора – мікрорайон Сімферополя), наприклад, постійно нестача води. І, наприклад, коли починається ось цей зрошувальний посівний сезон. Літо-весна, коли починають поливати свої городи, води катастрофічно не вистачає. На верхні поверхи вона просто не доходить. Ллється маленькими струмками, плюс, знову ж запроваджується режим економії постійно…. Постачання додаткової води буде актуальним».

Є й такі жителі Сімферополя, які проблем з водою не відчувають. Але про дефіцит води знають.

Ян Лупанов: «Особисто я не відчуваю. Зараз влада робить все, щоб населення не відчувало дискомфорту….З огляду на те, що в Тайганському водосховищі запаси води дуже великі, враховуючи що той регіон використовує воду не з самого Тайганського водосховища, а з інших джерел – це ніяк не вплине на Білогірськ і Білогірський район. І, по суті, та вода, яка простоює, буде використана з користю для Сімферополя і прилеглих районів».

Станіслава Хлопоніна: «Мені пощастило з районом, у нас воду не відключають. Але я чула, що є віялові відключення, відключають на якийсь період. … Так, водовід з Тайганського водосховища нам дуже потрібен, тому що у нас її немає наразі, цієї води».

Та вода, що тече із кранів зараз, не придатна навіть для технічних потреб – пишуть сімферопольці у фейсбук. Жителька міста із ніком Оксана Єрмакова показала, якої якості вода тече з крану її квартири на вулиці Маршала Жукова протягом місяця.

Але новий водогін водної проблеми Сімферополя все одно не розв’яже – переконує геолог-мінеролог Юрій Медовар. На його думку, Сімферополь і весь Крим надто залежні від дніпровської води, яку до 2014 постачав Північно-Кримський канал.

«Значить, 80% – це канал (прим. автора Північно-Кримський канал), 20% – це внутрішні резерви. Тепер ось те, що ви мені сказали з приводу трубопроводу і ми з цього візьмемо, а сюди додамо. Мені це нагадує байку «Тришкин кафтан» (прим. автора – байка Івана Крилова). Ось тут діра, а ми тут відріжемо, ось тут пришиємо. … Ми починаємо латати каптан? З внутрішніх ресурсів? А у нас немає більше матерії? Ну уявіть, ось ці 80%, яких немає. Пам'ятаєте як співав Вінні-Пух. Ось мед він є, а ось його немає. Ну, немає його, немає»!

«Все одно, що з пустого в порожнє переливати» – каже про новий водогін український гідролог Михайло Яцюк. Адже Тайганське водосховище, яке тепер має забезпечувати Сімферополь, теж обміліло.

а ютуб-каналі «Парк Львов Тайган» 22 липня опубліковане відео, де видно, наскільки вичерпалося водосховище.

Чому це сталося, пояснює Юрій Медовар.

«Водосховища, як я розумію, функціонують за рахунок наповнення весняного сніготанення, опадів тощо. Але зараз йде серія маловодних років, мало опадів і водосховища не заповнюються. Що робити? ... Ну будуть по трубах, поставлять там кілька насосних станцій, будуть качати воду. Але відкачають тут, а там (прим. автор – в районі Тайганського водосховища) що люди робитимуть? А якщо ще і наступний рік сухим буде, потрібно прогнози дивитися, тоді Криму труба буде».

До того ж новий водогін, прокладання труб якого знімали з коптера і показували по телевізору – вже не витримує.

На трубопроводі у селі Строгонівка, неподалік Сімферополя, трапився прорив.

Одна з причин аварії: «такі труби, зазвичай, у водному господарстві не використовують», – пояснює гідролог Михайло Яцюк.

«Використовуються у військових цілях для подачі рідин різних, переважно паливно-мастильних матеріалів. У цьому випадку, враховуючи, що побудувати водогін надзвичайно дорого, ці технології військові використовують таким чином, ... щоб вирішити певні локальні проблеми…. Це в короткій перспективі і, знову ж таки, допоможе якомусь мікрорайону, і це, мені здається, навіть не вирішить проблему мікрорайону. ... Це швидше всього піар-крок, що влада здійснює заходи пошуку».

Рясні опади водної проблеми Криму теж не розв’яжуть – пояснюють експерти. Минулого місяця зливи затопили Сімферополь.

Але місцеве водосховище майже не наповнилось. За 6 років без дніпровської води кримська земля засохла – каже Михайло Яцюк.

«Ці опади, які випадають, вони не формують стік, а йдуть тільки на насичення ґрунту, підстилаючої поверхні і використовуються рослинністю. ...тобто не відбувається стокоформування. Відповідно не формується стоку у річки, відповідно, не відбувається стоку водосховищ».

Серпень у Криму теж буде сухим і спекотним – прогнозує український гідрометцентр. Температура вище 30 градусів, а дощі – короткочасні.

Щоб вирішити водну проблему Сімферополя та Криму, потрібно домовлятися, - вважає Юрій Медовар.

«А ви товариші, які кричали, нам хоч каміння з неба, то тепер летять глиби. ...Тут потрібно домовлятися і виходити на запуск дніпровської води, іншого виходу немає. Я не бачу іншого виходу. Все інше – це фікція».