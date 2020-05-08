У зоні відчуження ЧАЕС продовжують тліти торф’яники – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що у лісових масивах зони відчуження ЧАЕС всі пожежі локалізовані, але залишаються окремі осередки тління торф’яників.

«Силами лісових господарств ДАЗВ продовжуються заходи з ліквідації окремих осередків тління торф’яників. До гасіння залучено 42 чоловіки та 14 одиниць техніки», – йдеться в повідомленні.

За данми ДСНС, також подекуди ще тліють торф’яники на Житомирщині – в Олевському районі. Напередодні пожежники локалізували загорання лісової підстилки біля села Радогоща Лугинського району.

Пожежі у Чорнобильській зоні, а також на Житомирщині почалися у перших числах квітня. Влада не виключала і версій про штучне походження принаймні частини цих пожеж, внаслідок свідомих підпалів чи диверсій.