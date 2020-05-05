Рівень води у Десні впав до історичного мінімуму – Чернігівська ОДА

Рівень води у річці Десна в межах Чернігова досяг історичного мінімуму. Про це повідомили у Чернігівській обласній державній адміністрації.

«Станом на ранок сьогоднішнього дня маємо показник 145 см над «0» поста. Хоч за останні дні на Чернігівщині пройшли дощі, однак істотно на проблему це не вплинуло. Рівень води збільшився всього на 1 см та за сприятливої погоди може зрости ще на 3-4 сантиметри», – мовиться у повідомленні.

Як зазначається, нормальний середній рівень води для Десни цей період становить 680 см, то ж різниця з нормою становить понад 5 метрів.

«Повінь взагалі відсутня – у жодному місці вода не вийшла на заплави, нерестовищ немає, ефекту санітарного очищення річки також немає. Фактично Десна живиться виключно з ґрунтових вод», – наголосили в ОДА.

Як заявив голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко, така ситуація зафіксована вперше за 140 років спостережень.

«Найбільш непокоїть те, що влітку за певних погодних умов – недостатній кількості опадів і надвисоких температурах – рівень Десни може впасти до критичного рівня. За попереднім прогнозом – 50-70 см над «0» поста. При більш сприятливих умовах – коливатиметься від 120 до 150 сантиметрів», – зазначив він.

За даними Гідрометцентру, 5 квітня в Україні, крім західних областей, очікуються грози.