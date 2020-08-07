Україна готова забезпечувати людей у Криму водою в разі гуманітарної катастрофи – Шмигаль

Український прем’єр-міністр Денис Шмигаль допускає можливість поставок прісної води з материкової частини України в анексований Крим у разі, як він висловився, гуманітарної катастрофи на півострові. Про це Шмигаль сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

«У разі необхідності забезпечити людей водою, якщо гуманітарна катастрофа, звичайно, Україна будь-де в Криму чи десь в іншому місці, буде забезпечувати українців водою і всім необхідним, медикаментами, їжею і так далі», – сказав Шмигаль у «Суботньому інтерв’ю».

При цьому він сказав, що Україна не буде постачати воду «окупантам, окупаційним військам, для потреб військових баз».

«Це неможливо», – наголосив Шмигаль.

Він також зазначив, що на даний момент технічно неможливо постачати дніпровську воду до Криму.

«Кримський канал перекритий, і вже не одне розслідування журналісти зробили, що неможливо сьогодні поставити воду в Крим по наявній інфраструктурі, необхідно вкладати кошти, ремонтувати цю інфраструктуру», – сказав прем’єр-міністр України.

11 червня на пресконференції в Києві прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав, що питання про відновлення поставок дніпровської води в Крим в українській повістці немає. До цього 5 березня Денис Шмигаль під час ток-шоу «Право на владу» стверджував, що його Кабмін «не перекриє воду для українців в Криму» і заявив, що неподання води «призведе до гуманітарної катастрофи».

Пізніше він написав у фейсбуці, що українська влада не може подавати воду в Крим до деокупації півострова, тому що «неможливо з технічних причин поділити воду, яка піде людям і воду, яка піде на військові бази».

Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов стверджував, що 2020 рік став найбільш посушливим за 150 років спостережень. У травні наповнюваність водосховищ Криму знизилася на 7,1 млн кубометрів, визнали в кримському Держкомводогоспі.

Повністю розмову з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем читайте на сайті Радіо Свобода та дивіться на каналі Радіо Свобода на YouTube 8 серпня.​