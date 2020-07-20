Вода з артезіанських свердловин Криму непридатна для пиття – ексголова Рескомводхоспу АРК

У Криму тільки за два останні роки мінералізувалися понад сотню артезіанських свердловин. Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії сказав ексголова Республіканського комітету Автономної республіки Криму з водогосподарського будівництва і зрошуваного землеробства Олександр Лієв.

Він також додав, що засоленість і мінералізація свердловин стануть дуже помітним явищем на півострові, особливо в степовому Криму.

«Це таке явище, яке всюди відбувається, а в Криму це явище відновилося, адже 50 років ми з цим не стикалися. Артезіанським свердливинам в Криму 50 років, в них був термін експлуатації 15-20 років. Після цього свердловини оновлювали і вони далі працювали. Тепер оновленню ці свердловини не підлягають, адже сам водний ресурс стає непридатних для питних потреб», – пояснив Лієв.

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Ще в 2015 році колегія російського Державного комітету водного господарства дійшла висновку, що вода на анексованому півострові мінералізується і, якщо нею политвати, це може призвести до засолення ґрунту та втрати врожаю.

29 червня Крим.Реалії повідомили, що в Криму через нестачу води почали відкачування води з Іванівського водозабору для забезпечення Сімферополя. Як пояснив керівник підприємства «Вода Криму» Володимир Баженов, ведеться відкачка артезіанської води. При цьому російський «глава Криму» Сергій Аксьонов запевнив, що «ніякої екологічної загрози це не несе».

У Херсонській облдержадміністрації 4 квітня повідомили про наповнення Північно-Кримського каналу і запевнили, що в анексований Крим вода через канал не надходить.

У Постійному представництві президента України в АРК також повідомили, що постачання води в анексовані Росією Крим і Севастополь через Північно-Кримський канал можливе тільки після деокупації півострова.